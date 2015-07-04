Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду: "Не терпится начать работу с Бенитесом"

    Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду поведал об ожиданиях от работы с новым главным тренером коллектива Рафаэлем Бенитесом, а также затронул вопрос возможного перехода защитника "сливочных" Серхио Рамоса в "Манчестер Юнайтед".

    "Мне раньше не доводилось работать с Бенитесом, но известно, что он тренер с большим опытом. Увидим, чем все закончится, но мне интересно с ним поработать. Даже не терпится начать это делать. Посмотрим, появятся ли у нас новые трофеи. Рамос и "МЮ"? Не знаю, перейдет туда Серхио или нет", - сказал португалец.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.07.2015 19:23
    Рекомендуем
    Комментарии148
    ...
    • ...
      Рейтинг: +593

      112910415 5 июля 2015, 21:00

      мечты сбываются!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 5 июля 2015, 17:50

      День за днём. История мальчика, выжившего в цунами
      Разразившееся 26 декабря 2004 года на юго-восточном побережье Азии цунами унесло жизни 225 тысяч человек, среди которых были мама и две сестры семилетнего мальчика Мартуниса из Индонезии. Его самого нашли три недели спустя на пляже, где он спасался, питаясь морскими животными и утоляя жажду из луж.
      Когда британские журналисты нашли ребенка и отправили в больницу, на нем была футболка сборной Португалии, так как до начала цунами он играл на пляже с друзьями в футбол. Фотография выжившего мальчика разнеслась по миру и привлекла внимание не только Португалии в целом, но и руководства «Спортинга», а также Криштиану Роналду, чьим поклонником является Мартунис.
      На протяжении всех этих лет Криштиану постоянно интересовался судьбой Мартуниса и не раз посещал его в Индонезии, помогая восстанавливать его дом, а также пообещав ему оплатить обучение. Мартунис сформировался как футболист в школе, которая была открыта в Индонезии Фондом «Реал Мадрид», а несколько дней назад «Спортинг» представил своего нового игрока: 17-летний Мартунис подписал контракт с командой своей мечты и будет играть в Академии португальского клуба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +921

      alessios1990 5 июля 2015, 08:44

      Зато Криштиану почти 5 лет играл против Ливерпуля, который тренировал Рафа Бенитес) Интересно как будет использовать Криштиану на поле Бенитес и на какой именно позиции будет играть португалец. Удачи Роналду в наступающем сезоне!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +283

      nahan 5 июля 2015, 06:17

      От любви до ненависти один сезон...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1707

      kkomov 5 июля 2015, 00:55

      какой он непостоянный))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +523

      FCRM1 4 июля 2015, 22:47

      Интересно, что когда персофаны гнома приводят статистику, никто из них не говорит про голы)) Все пишут про созданные моменты, гол.пасы и обводки)) Смешно даже становится ^_^

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +348

      Nik_otin > FCRM1 5 июля 2015, 08:18

      Ну перестань.. Какие голы? Месси в центре поля Ямайца за селфи после матча обвел. Лучший!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1941

      Таганский 4 июля 2015, 22:44

      В таких словах гнильцом отдает..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +226

      рус фан 4 июля 2015, 22:43

      Если у Бени не пойдет его может Перес и в январе слить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +167

      Kar_Laeda 4 июля 2015, 22:38

      Прогнулся короч) лааааааах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 4 июля 2015, 22:36

      Бенитес выиграет 11 ЛЧ для Реала в следующем сезоне:)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11