Роналду: "Не терпится начать работу с Бенитесом"

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду поведал об ожиданиях от работы с новым главным тренером коллектива Рафаэлем Бенитесом, а также затронул вопрос возможного перехода защитника "сливочных" Серхио Рамоса в "Манчестер Юнайтед".



"Мне раньше не доводилось работать с Бенитесом, но известно, что он тренер с большим опытом. Увидим, чем все закончится, но мне интересно с ним поработать. Даже не терпится начать это делать. Посмотрим, появятся ли у нас новые трофеи. Рамос и "МЮ"? Не знаю, перейдет туда Серхио или нет", - сказал португалец.



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