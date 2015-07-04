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    "Фрозиноне" подписывает первого новичка

    Дебютан Серии А ждет пополнения состава. Первым новичком "Фрозиноне" в летнее трансферное окно станет нападающий "Кальяри" Дуйе Чоп.

    Клубы согласовали аренду игрока за 500 тысяч с правом выкупа за 3,5 миллиона евро. В прошлом сезоне чемпионата Италии 25-летний Чоп провел 16 матчей и забил 4 гола.

    Команда "Фрозиноне" в прошлом сезоне заняла второе место в Серии Б, получив право выступать в высшем дивизионе.

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    Источник: Football

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    04.07.2015 17:45
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +97

      Zen-Aky 4 июля 2015, 21:40

      Интересно будет посмотреть в этом сезоне на дебютантов Серии А Карпи и Фрозиноне.

      1
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 4 июля 2015, 20:00

      Фрозиноне вылетит в следующем сезоне, - мой прогноз.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      КПР 4 июля 2015, 19:33

      Выскочки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      Петр 1 4 июля 2015, 19:04

      отличная новость.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +45

      Carol 4 июля 2015, 18:48

      Интересно будет посмотреть что это за команды такие Карпи и Фрозиноне

      2
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 18:19

      Дебютант не очень богатый...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > Sevastopol-www 4 июля 2015, 18:40

      так, санкции. Они действуют не только на Россию но и на всю Ёвропу.

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