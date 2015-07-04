"Барселона" договорилась о переходе Жерсона

Много слышал,но ниразу не видел этого Жерсона в деле.Надеюсь игрок не плохой,кто видил опишите в"двух словах"! Барса никогда не умела работать на трансферном рынке,превращается в мешок,к всеобщему сожалению.
Как сообщает Sport.es, директор "блауграны" Рауль Санллехи недавно посетил Ри-де -Жанейро, где договорился о деталях контракта Жерсона с его отцом. Бразильский футболист переедет в Каталонию летом 2016 года и подпишет пятилетний контракт. За игрока "Барселона" предложила 16 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы последющей продажи.
Ранее "Барселона" заплатила "Флуминенсе" 3,2 миллиона евро за приоритетное право выкупа троих игроков — Жерсона, Марлона и Кенеди, который перешел в "Челси".
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