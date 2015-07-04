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    "Барселона" договорилась о переходе Жерсона

    "Барселона" договорилась с "Флуминенсе" о переходе 18-летнего полузащитника Жерсона. Перспективный игрок пополнит каталонский клуб летом 2016 года.

    Как сообщает Sport.es, директор "блауграны" Рауль Санллехи недавно посетил Ри-де -Жанейро, где договорился о деталях контракта Жерсона с его отцом. Бразильский футболист переедет в Каталонию летом 2016 года и подпишет пятилетний контракт. За игрока "Барселона" предложила 16 миллионов евро плюс 20 процентов от суммы последющей продажи.

    Ранее "Барселона" заплатила "Флуминенсе" 3,2 миллиона евро за приоритетное право выкупа троих игроков — Жерсона, Марлона и Кенеди, который перешел в "Челси".

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    Источник: Sports.ru

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    04.07.2015 13:19
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +20

      Chak-Norris 4 июля 2015, 20:09

      Много слышал,но ниразу не видел этого Жерсона в деле.Надеюсь игрок не плохой,кто видил опишите в"двух словах"! Барса никогда не умела работать на трансферном рынке,превращается в мешок,к всеобщему сожалению.

      1
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 июля 2015, 18:49

      Второй Дуглас?

      2
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 4 июля 2015, 18:02

      16 лямов за 18 летнего ))) норм ))) Мешок в деле

      1
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      Рейтинг: +410

      KATALONIAFAN > Ruslan3132 4 июля 2015, 19:26

      ну не сотню же за бегунков всяких..

      0
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      ...
      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 > KATALONIAFAN 4 июля 2015, 21:18

      так этот бегунок ваших деревяшек по трибунам оббегал. Уже за это можно было отдать, не говоря уже о рекламе и прочих махинациях. А вот за ноунейма 16 лямов, это жестко.

      1
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      Рейтинг: +319

      киэнджин > Ruslan3132 5 июля 2015, 18:46

      замену нашу ты наверно путаешь Бартра не основа.

      0
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      Рейтинг: +358

      Кирaсинщик3 4 июля 2015, 16:55

      Лионель Месси: мне хотелось умереть.

      Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что поле одного из сейвов Давида Оспины ему захотелось умереть.

      Напомним, этот четвертьфинальный матч аргентинцы одолели колумбийцев лишь в серии послематчевых пенальти (0-0, 5-4).

      Когда я увидел его на газоне, я думал, что он не поднимется. Потом, когда я увидел, как он поднялся и парировал мой удар, я хотел умереть.
      Источник: standard.

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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 16:55

      И Челси тут как тут...

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      Рейтинг: +215

      ROMA DROGBA 4 июля 2015, 16:31

      Пффффф, в очердной раз переплатили.

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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 15:31

      Годик подождут...

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      Рейтинг: +59

      Хасан_05 4 июля 2015, 15:27

      16 лямов ?????????????????

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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 4 июля 2015, 13:49

      ПРЯМ КАК НАШ СПАРТАК!

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      Рейтинг: +418

      mister_лео 4 июля 2015, 13:46

      раз столько заплатили значит стоит этих денег !! в руководстве сидят умные люди !!

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