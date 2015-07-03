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    «Фиорентина» хочет подать в суд на Салаха

    Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу египетского игрока своей команды Мохамеда Салаха. Форвард, права на которого принадлежат «Челси», отказался выступать за «фиалок».

    Через своего представителя Салах отверг улучшенное предложение итальянцев по контракту и заявил, что переходит в другую команду. Также египтянин сообщил, что не намерен проходить предсезонную подготовку с «Фиорентиной», после чего итальянские юристы «фиалок» рассмотрят ситуацию, чтобы защитить права клуба.

    В прошлом чемпионате Салах провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 6 мячей, а «Фиорентина» собиралась выкупить контракт египтянина за 18 млн. евро и заключить с ним пятилетний контракт.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2015 16:43
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    Комментарии (32)
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    mihon_87
    1435941126
    всех кинул
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    Arhive
    1435943852
    какой наглый тип!
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    JI e x a
    1435946821
    Не помню точно, но вроде совсем недавно же он распинался, что в ФиорентиНе хочет остаться)) ахХА))
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    Gannibal45
    1435949052
    а чем он задел эти права? говорили ведь что он может отказать в продлении аренды Фиорентине
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    sir_Alex
    1435950337
    А чем он задел права \"фиалок\"? Бред полный
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    rammax fcsm
    1435955274
    Мидо №2
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    КиLLеr
    1435958299
    Манчо заманил по ходу Салаха в Интер,хорошо,если так.
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    nahan
    1435980164
    Насильно не заставят же играть...
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    spilo
    1435989160
    Куда уходит?
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    ologreds
    1694997675
    numo434704
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