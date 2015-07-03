«Фиорентина» хочет подать в суд на Салаха

Итальянская «Фиорентина» на своем официальном сайте выступила с заявлением по поводу египетского игрока своей команды Мохамеда Салаха. Форвард, права на которого принадлежат «Челси», отказался выступать за «фиалок».



Через своего представителя Салах отверг улучшенное предложение итальянцев по контракту и заявил, что переходит в другую команду. Также египтянин сообщил, что не намерен проходить предсезонную подготовку с «Фиорентиной», после чего итальянские юристы «фиалок» рассмотрят ситуацию, чтобы защитить права клуба.



В прошлом чемпионате Салах провел 16 матчей в чемпионате Италии, в которых забил 6 мячей, а «Фиорентина» собиралась выкупить контракт египтянина за 18 млн. евро и заключить с ним пятилетний контракт.





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