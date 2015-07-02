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    Минспорта одобрит лимит "6+5"

    Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что ведомство не будет против, если РФПЛ примет решение ввести систему лимита на легионеров "6+5". Ранее Мутко поддержал главу "Газпрома" Алексея Миллера, призвавшего немедленно ужесточить лимит.

    "По моему мнению, шесть россиян и пять иностранцев, причем достаточно высокого уровня и входящих в ограничительные списки сборных, - это оптимальная система. Раньше был лимит "7+4", люди находятся на контрактах, поэтому сходу все изменить невозможно. Схему "6+5" мы бы одобрили, и я был бы очень признателен, если она будет принята", - заявил министр.

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    Источник: Р-Спорт

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    02.07.2015 19:07
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +102

      Silva11 3 июля 2015, 13:59

      так 6 россиян или что за

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 3 июля 2015, 06:19

      У Газпрома все получается.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 3 июля 2015, 00:10

      Он за миллера переживает. А тот знает что при отмене лимита игроки Зенита упадут в цене в несколько раз.и что теперь все должны страдать лишь бы у них убыток не было? А то что у других оно всегда это можно?

      1
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      Рейтинг: +22

      gorets004 2 июля 2015, 21:48

      Н....я

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 июля 2015, 21:33

      зенит в ФНЛ с хулком)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +108

      VLR123 2 июля 2015, 20:34

      Запоздалое решение, сегодня уже должно быть 4-е лега!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +72

      Barca09-09 2 июля 2015, 20:26

      да уж весело

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +396

      Venezuela 2 июля 2015, 20:21

      Так это даже не 6+5, а 5+6? Это просто идиотизм. Уровень чемпионата значительно упадет.

      6
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      Рейтинг: +4077

      морозз 2 июля 2015, 20:20

      8/3 вот панацея от болезни поразившей нашу сборную, 8 россиян с адекватными окладами и 3 легионера с хорошим послужным списком игры в своих сборных! У нас есть ещё 3 года чтобы исправить это катастрофическое положение, при котором ЧМ2018 года теряет свою актуальность!

      1
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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > морозз 2 июля 2015, 21:15

      И уровень чемпионата будет примерно как бельгийский.

      0
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      Рейтинг: +4077

      морозз > My_Liverpool 2 июля 2015, 22:46

      А сейчас что...испанский?

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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > морозз 2 июля 2015, 22:55

      Ну я про то и говорю... Надо отменить лимит и тогда хотя бы чемпионат будет развиваться если сборной ничто не помогает!

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      Рейтинг: +4077

      морозз > My_Liverpool 2 июля 2015, 23:49

      Это путь в никуда...смотри как англичане отменили лимит и сидят в такой глубокой дыре, мама не горюй! Зато клубы сильные!

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      Рейтинг: +55

      My_Liverpool > морозз 3 июля 2015, 00:21

      ну вот хоть что то. А у нас ни сборная ни чемпионат не прогрессируют

      1
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      Рейтинг: +4077

      морозз > My_Liverpool 3 июля 2015, 00:28

      У нас такого не получится...Газпромови Лукойлов много не бывает и чемпионат превратится в чемпионат трёх или четырёх клубов, остальным же влачить жалкое существование на грани банкротства! И вот тогда и не будет у нас не сильных клубов ни сильной сборной !

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      Рейтинг: +41

      skiros > морозз 3 июля 2015, 08:56

      А ты посмотри как англичане индивидуально сильны. То что они не могут заиграть в сборной, вина только тренера.

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      Рейтинг: +4077

      морозз > skiros 3 июля 2015, 09:35

      Ты знаешь у них уже столько тренеров поменялось что я думаю причина в другом!

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      Рейтинг: +113

      Новочек 2 июля 2015, 20:19

      Надо два легионеры,два россиянина до 22-23 лет.

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