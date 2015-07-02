Минспорта одобрит лимит "6+5"

Министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко заявил, что ведомство не будет против, если РФПЛ примет решение ввести систему лимита на легионеров "6+5". Ранее Мутко поддержал главу "Газпрома" Алексея Миллера, призвавшего немедленно ужесточить лимит.



"По моему мнению, шесть россиян и пять иностранцев, причем достаточно высокого уровня и входящих в ограничительные списки сборных, - это оптимальная система. Раньше был лимит "7+4", люди находятся на контрактах, поэтому сходу все изменить невозможно. Схему "6+5" мы бы одобрили, и я был бы очень признателен, если она будет принята", - заявил министр.



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