Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    «КПР» купил нападающего «Майнца» Полтера

    "Куинз Парк Рейнджерс» на своем официальном сайте подтвердил переход Себастьяна Полтера из «Майнца». Немецкий нападающий подписал трехлетний контрат с английским клубом, вылетевшим по итогам прошлого сезона в Чемпионшип.

    24-летний футболист провел прошлый сезон в аренде в клубе второй Бундеслиги «Унион». В составе команды Полтер сыграл в 29 матчах и забил 14 голов.

    В «Майнц» игрок перешел в 2013 году из «Вольфсбурга».

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2015 18:03
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    komandos99
    1435850797
    Месси нервно сглотнул
    Ответить
    dimagas1
    1435851022
    КПР в чемпиошипе...значит средний или никакой нападающий.
    Ответить
    Luter Red
    1435852769
    Главное чилийца ни кого из Майнца не купили!!!
    Ответить
    Richard Zwen Kruspe
    1435855074
    А Хару кто купит?
    Ответить
    ologreds
    1694997682
    numo434608
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+