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    Солосин продлил контракт с "Томью"

    "Томь", выступающая в ФНЛ и в минувшем сезоне принявшая участие в стыковых матчах за место в РФПЛ, продлила контракт со своим основным голкипером Алексеем Солосиным. Новое соглашение рассчитано на один сезон.

    В прошлом розыгрыше ФНЛ вратарь сыграл 31 встречу и столько же пропустил мячей.

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    Источник: ФК «Томь»

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    01.07.2015 08:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 16:07

      По мячу за игру - нормально...

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 июля 2015, 10:50

      От добра добра не ищут

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 1 июля 2015, 10:12

      молодец, одна игра один мяч!

      0
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      Рейтинг: +15

      h666d- 1 июля 2015, 09:00

      лучше всё равно не светит, позицию с вратарём решили

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      Рейтинг: +121

      dokom 1 июля 2015, 08:35

      Молодец салосин. Нашёл свой клуб

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