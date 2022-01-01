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Энцо Мареска
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Энцо Мареска - новости
Манчестер Сити
Италия
10 февраля 1980 (46)
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Новости
Тренер «Сити» оценил разгромную победу 5:1 в Лиге чемпионов над командой Николича
21 октября
Тренер «Сити» прокомментировал поражение от «ПСЖ»
15 октября
1
Мареска прокомментировал первую победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
9 сентября
Названы капитаны «Манчестер Сити» в новом сезоне
4 сентября
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Названа сумма, которую «Челси» получит от «Манчестер Сити» за Мареску
29 июня
«Челси» сообщил о наличии конфиденциального соглашения с «Манчестер Сити»
29 июня
Фото
«Манчестер Сити» объявил о назначении нового главного тренера
29 июня
1
Стало известно, когда «Сити» назначит нового тренера
23 июня
1
Фабрицио Романо раскрыл имя нового главного тренера «Манчестер Сити»
26 мая
3
«Челси» заработает на уходе Гвардиолы из «Манчестер Сити»
19 мая
Мареска возглавит «Манчестер Сити» – бывший тренер «Челси» подпишет контракт на 3 года
19 мая
3
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
18 мая
2
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
18 мая
1
«Манчестер Сити» согласовал контракт с новым тренером
17 мая
4
Определен главный кандидат на замену Гвардиоле в «Манчестер Сити»
24 апреля
5
«Манчестер Сити» рассматривает трех тренеров на замену Гвардиоле
3 апреля
3
Кукурелья – об увольнении Марески из «Челси»: «Я бы такое решение не принял»
31 марта
1
«Манчестер Сити» выберет преемника для Гвардиолы среди трех тренеров
2 февраля
3
Фавориты на назначение в «Реал» вместо Алонсо по версии букмекеров
13 января
Мареска впервые высказался об увольнении из «Челси»
6 января
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену Амориму
5 января
4
В Англии раскрыли, почему Мареска отказался от 14-миллионной неустойки за увольнение из «Челси»
4 января
3
Мареска не попрощался с игроками «Челси»: новые подробности тренерской отставки
2 января
1
«Челси» вычеркнул трех тренеров из списка кандидатов на замену Мареске
2 января
2
Реакция Гвардиолы на увольнение Марески из «Челси»
2 января
Стало известно о решении «Челси» и Марески по компенсации за увольнение
2 января
1
«Сити» сохраняет интерес к Мареске
1 января
Определен основной кандидат на пост главного тренера «Челси»
1 января
1
Названы причины увольнения Марески из «Челси»
1 января
2
1
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