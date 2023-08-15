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Андрей Соломатин
Новости
Андрей Соломатин - новости
Россия
9 сентября 1975 (51)
Тренер
Статистика
Новости
Экс-игрок сборной России объяснил, почему поехал добровольцем в зону СВО
2023.08.15 17:20
Соломатин призвал футболистов поддержать россиян в зоне СВО: «В Европе нас не ждут»
2023.08.15 08:47
10
Соломатин вступил в отряд Española и отправился в Бахмут: «Чем быстрее мы победим, тем быстрее вернемся в Европу»
2023.08.07 14:25
19
Соломатин: «Хочу сменить Валуева в Госдуме, отменить Fan ID и вернуть пивас на стадион»
2023.05.12 11:59
13
Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»
2023.05.11 18:30
7
Соломатин: «Полностью доверяю Путину. Он не прогибался под этих гомосексуалистов, под Запад»
2023.05.11 15:56
13
Соломатин: «Слуцкого не туда повело – ходит на ток-шоу и цирк устраивает. Ему уже не до футбола»
2023.05.05 12:44
1
Соломатин: «С 2014-го на Донбассе людей убивают, обстреливают города. Своими глазами увидел»
2023.03.15 16:10
Соломатин рассказал, что капитан «Спартака» Джикия думает об Абаскале
2022.09.22 18:34
9
Соломатин: «Не люблю вареный лук, рано вставать и «Спартак»
2022.09.22 17:50
11
Соломатин: «Локомотив» – телега старая, колеса гнутые... А тренирует их немецкое чудовище»
2022.09.22 17:37
Соломатин: «Более 70 тысяч на матч с «Реалом» – это круто!»
2018.10.03 10:43
5
Соломатин: «За шесть лет в «Локомотиве» Смородская так ничего и не создала»
2016.07.17 18:09
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