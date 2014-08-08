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    Андрей Соломатин - статистика

    Тренер
    Имя Андрей
    Отчество Юрьевич
    Фамилия Соломатин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 9 сентября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Чертаново 4 2 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    08.08.2014 Орел 0 : 2 Чертаново
    22.08.2014 Арсенал-2 1 : 1 Чертаново
    17.04.2015 Калуга 2 : 1 Чертаново
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