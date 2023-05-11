Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, что ему не нравится в России.

– Что вам нравится в современной России, а что – нет?

– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских и иже с ними. И Галкин бы тоже меньше *** [говорил], не подумав.

Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.

– Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?

– Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет.