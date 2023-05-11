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  • Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»

Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»

11 мая 2023, 18:30
7

Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, что ему не нравится в России.

– Что вам нравится в современной России, а что – нет?

– Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских и иже с ними. И Галкин бы тоже меньше *** [говорил], не подумав.

Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.

– Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?

– Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Первая лига Соломатин Андрей
Комментарии (7)
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Hala Madrid
1683819535
Ещё один кровожадный...
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DeStar
1683819869
ага, и было бы - казнили бы неугодных, а тех кто ворует лямы - конечно же нет)
Ответить
Вомбат
1683826204
Скажи мне, кто твой кумир, и я тебе скажу кто ты. Но только с глазу на глаз, так как я человек законопослушный.
Ответить
Непутриот
1683826904
Абсолютный олигофрен, как все бездарные люди, как их дед-побед!
Ответить
Валя Ромашина
1683913244
Он или гомик , или из психушки вышел недавно
Ответить
almanev
1684323329
Мляяя, что в голове у таких людей?
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evgevg13
1691409234
Как раскудахтались всякие либерасты, радужные и иже с ними. Что, страшно, если нормальные люди к власти придут?
Ответить
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