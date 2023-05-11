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    • Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»

    Соломатин хочет вернуть смертную казнь в России: «Галкин бы меньше говорил, не подумав»

    Экс-футболист ЦСКА Андрей Соломатин рассказал, что ему не нравится в России.

    – Что вам нравится в современной России, а что – нет?

    – Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских и иже с ними. И Галкин бы тоже меньше *** [говорил], не подумав.

    Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул.

    – Верите в то, что тот, кто своровал миллиард, реально попал бы под смертную казнь?

    – Не знаю. Но такого сейчас вроде бы и нет. У меня таких знакомых нет.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    11.05.2023 18:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14634

      Алексей З 8 часов назад

      По-моему он е**нутый.

      1
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      Рейтинг: +207

      Непутриот 8 часов назад

      Абсолютный олигофрен, как все бездарные люди, как их дед-побед!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12629

      Вомбат 8 часов назад

      Скажи мне, кто твой кумир, и я тебе скажу кто ты. Но только с глазу на глаз, так как я человек законопослушный.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4704

      fakeid 8 часов назад

      гнида.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5087

      Питерский князь 9 часов назад

      Всю мАскву на нож.
      Дальше будем жить без них.
      :)))
      Бутафорские люди.

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      Ответить
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      Рейтинг: +12501

      DeStar 10 часов назад

      ага, и было бы - казнили бы неугодных, а тех кто ворует лямы - конечно же нет)

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      Рейтинг: +578

      Hala Madrid 10 часов назад

      Ещё один кровожадный...

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