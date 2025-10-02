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Новости
Оливер Глазнер - новости
Ноттингем Форест
Австрия
28 августа 1974 (52)
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Обладатель двух еврокубков возглавил клуб АПЛ
6 июля
Тренер «Кристал Пэлас» оценил победу в Лиге конференций
28 мая
«Милан» рассматривает четырех тренеров
27 мая
Тренера клуба АПЛ могут уволить из-за его слов в адрес руководства
18 января
1
Тренер клуба АПЛ объявил об уходе по окончании сезона
16 января
Определены 2 основных кандидата на место главного тренера «Манчестер Юнайтед»
6 января
«Манчестер Юнайтед» рассматривает четырех тренеров на замену Амориму
5 января
4
«Челси» вычеркнул трех тренеров из списка кандидатов на замену Мареске
2 января
2
«МЮ» может переманить тренера другого клуба АПЛ на смену Амориму
2025.10.02 14:40
2
Трансфер Гехи в «Ливерпуль» сорвался из-за тренерского ультиматума
2025.09.01 23:11
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
Клуб АПЛ потребовал от «Баварии» 100 миллионов за своего тренера
2024.05.13 14:50
«Кристал Пэлас» назначил нового тренера
2024.02.19 21:21
Известны три кандидата на замену Тухелю в «Баварии»
2024.02.12 10:12
9
«Айнтрахт» объявил об уходе тренера Глазнера – с ним команда брала Лигу Европы
2023.05.10 23:06
10 кандидатов на пост главного тренера «Челси» по версии Goal
2023.04.03 13:00
3
«Реал» нашел замену для Анчелотти в Бундеслиге
2023.03.21 18:48
2
Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS
2022.12.26 08:00
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера года по версии Globe Soccer Awards
2022.10.20 12:56
1
Глазнер – первый австрийский тренер с 1983 года, выигравший еврокубковый турнир
2022.05.19 10:47
Тренер «Айнтрахта» Глазнер – о победе в ЛЕ: «У меня нет слов, чтобы описать то, что сделали парни»
2022.05.19 08:28
Глазнер из «Айнтрахта» выиграл первый трофей в тренерской карьере
2022.05.19 07:31
Тренер «Айнтрахта» – о 3:2 с «Барсой»: «Эти эмоции не купить ни за какие деньги в мире»
2022.04.15 09:04
1
Тедеско может возглавить «Айнтрахт»
2021.10.28 23:59
1
Главные новости
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