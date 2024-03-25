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Луис Фелипе Сколари
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Луис Фелипе Сколари - новости
Бразилия
9 ноября 1948 (77)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Экс-футболист «Барселоны» возглавил «Атлетико Минейро»
2024.03.25 14:14
75-летний Сколари лишился работы – он тренирует с 1982 года
2024.03.20 20:07
3
74-летний Сколари возглавил клуб Халка
2023.06.18 17:23
Названы 15 претендентов на звание лучшего тренера 2022 года по версии IFFHS
2022.12.26 08:00
Дешам входит в топ-3 лучших тренеров по числу побед в матчах ЧМ
2022.12.11 03:20
Ван Гаал повторил рекорд Сколари
2022.12.10 03:16
74-летний Сколари закончил тренерскую карьеру. Он выигрывал с Бразилией ЧМ-2002
2022.11.14 12:45
1
«Гремио» уволил Сколари. Он проработал в клубе три месяца
2021.10.11 18:45
1
Фото
Сколари стал новым главным тренером «Крузейро»
2020.10.16 09:17
Зико: «Жирков был для ЦСКА как Месси для «Барселоны»
2020.04.14 20:17
5
Сантуш стал рекордсменом сборной Португалии по числу побед среди тренеров
2019.11.18 20:46
1
Сколари может возглавить сборную Китая
2019.11.18 11:39
Сколари третий раз в карьере возглавил «Палмейрас»
2018.07.27 10:31
При Абрамовиче «Челси» выплатил тренерам почти 90 миллионов неустойки
2018.07.12 18:59
21
«Реал» может возглавить Сколари
2018.06.07 12:05
3
Сколари: «Роналду часто спрашивал меня о жизни в Китае»
2018.03.20 12:12
6
Сколари может стать главным тренером сборной Австралии
2017.12.13 01:56
1
Фото
Каннаваро возглавил «Гуанчжоу Эвергранд»
2017.11.09 09:43
2
Анчелотти заменит Сколари в китайском «Гуанчжоу Эвергренд»
2017.10.26 09:05
4
Источник: Анчелотти сменит Сколари на посту главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»
2017.10.24 15:48
2
Сколари советует Анчелотти поехать работать в Китай
2017.09.30 10:00
2
Сколари: «В ближайшие два года Неймар встанет на одну ступень с Месси и Роналду»
2017.01.23 22:44
5
Сколари: «Поздравляю Португалию с заслуженным трофеем»
2016.07.11 07:15
Сколари: «Никакие достижения не делают тренера готовым к работе в «Челси»
2016.04.17 00:00
1
Китайский клуб предлагает 30 миллионов за Халка
2016.01.31 22:35
10
Сколари: «Барселону» возможно победить»
2015.12.13 16:48
1
«Гуанчжоу Эвергранд» стал победителем азиатской Лиги чемпионов
2015.11.21 18:06
«Гуанчжоу Эвергранд» стал чемпионом Китая под руководством Сколари
2015.10.31 15:29
Официально
Робиньо стал игроком «Гуанчжоу Эвергранд»
2015.07.16 13:48
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