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    Сколари стал новым главным тренером «Крузейро»

    «Крузейро» объявил о назначении на пост главного тренера клуба Луиса Фелипе Сколари.

    71-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до конца 2022 года.

    • «Палмейрас» – последнее место работы Сколари. Он покинул клуб в сентябре 2019-го
    • Сколари тренировал «Крузейро» с 2000 по 2001 год.
    • Бразилец известен по работе со сборными Бразилии и Португалии.

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    Источник: официальный сайт «Крузейро»

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