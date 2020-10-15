Сколари стал новым главным тренером «Крузейро»

«Крузейро» объявил о назначении на пост главного тренера клуба Луиса Фелипе Сколари.

71-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до конца 2022 года.

«Палмейрас» – последнее место работы Сколари. Он покинул клуб в сентябре 2019-го

Сколари тренировал «Крузейро» с 2000 по 2001 год.

Бразилец известен по работе со сборными Бразилии и Португалии.