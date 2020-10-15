Сколари стал новым главным тренером «Крузейро»

«Крузейро» объявил о назначении на пост главного тренера клуба Луиса Фелипе Сколари.
71-летний бразилец подписал контракт с клубом из Белу-Оризонти до конца 2022 года.
- «Палмейрас» – последнее место работы Сколари. Он покинул клуб в сентябре 2019-го
- Сколари тренировал «Крузейро» с 2000 по 2001 год.
- Бразилец известен по работе со сборными Бразилии и Португалии.
Bem-vindo, Felipão!Multicampeão e com história no Cruzeiro, Luiz Felipe Scolari é o novo treinador da equipe celeste. Vamos pra cima!Leia a matéria em nosso site: https://t.co/QMPA6jZBY8#UmTimedeTodos pic.twitter.com/q6yNxDbfmB— Cruzeiro Esporte Clube (de ) (@Cruzeiro) October 15, 2020