Сколари может стать главным тренером сборной Австралии

Экс-главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари может возглавить сборную Австралии. Об этом сообщил ресурс Eurosport.

«Я вхожу в число тренеров, с которыми федерация футбола Австралии вела переговоры по вопросу работы главного тренера», – прокомментировал ситуацию 69-летний бразилец.

Ранее Сколари покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после 2,5 лет. Во время его работы китайский клуб дважды стал чемпионом страны. На клубном уровне специалист среди прочих тренировал «Палмейрас» и «Гремио».

С 2003 по 2008 год он возглавлял сборную Португалии, с 2001 по 2002 и с 2013 по 2014 – команду Бразилии. В 2002 году привел бразильцев к победе на чемпионате мира, в 2013 – выиграл с «пентакампеонами» Кубок конфедераций.

Анге Постекоглу, под руководством которого австралийцы квалифицировались на ЧМ-2018, покинул пост в ноябре.