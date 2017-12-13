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    Сколари может стать главным тренером сборной Австралии

    Экс-главный тренер «Челси» Луис Фелипе Сколари может возглавить сборную Австралии. Об этом сообщил ресурс Eurosport.

    «Я вхожу в число тренеров, с которыми федерация футбола Австралии вела переговоры по вопросу работы главного тренера», – прокомментировал ситуацию 69-летний бразилец.

    Ранее Сколари покинул «Гуанчжоу Эвергранд» после 2,5 лет. Во время его работы китайский клуб дважды стал чемпионом страны. На клубном уровне специалист среди прочих тренировал «Палмейрас» и «Гремио».

    С 2003 по 2008 год он возглавлял сборную Португалии, с 2001 по 2002 и с 2013 по 2014 – команду Бразилии. В 2002 году привел бразильцев к победе на чемпионате мира, в 2013 – выиграл с «пентакампеонами» Кубок конфедераций.

    Анге Постекоглу, под руководством которого австралийцы квалифицировались на ЧМ-2018, покинул пост в ноябре.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.12.2017 01:56
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    Комментарии (2)
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    LeoGut
    1513120289
    Для австралийцев это очень хороший вариант.
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    ologreds
    1694991744
    numo529011
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