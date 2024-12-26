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Микаэль Лаудруп
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Микаэль Лаудруп - новости
Дания
15 июня 1964 (62)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Бояринцев назвал тренера «Спартака», разрешавшего игрокам пить вино и пиво
2024.10.16 01:00
10
Артета назвал любимого игрока – он тренировал «Спартак»
2024.05.08 22:53
2
Ребров назвал единственного экс-тренера «Спартака», превосходившего Карпина в работе с мячом
2023.12.16 12:12
1
Паршивлюк: «Лаудруп мог легко надеть майку «Спартака» и быть лучшим в чемпионате России»
2023.02.10 12:41
Роналду – третий игрок в истории, ставший самым молодым и возрастным автором гола своей сборной на ЧМ
2022.11.24 22:37
Ваноли – 2-й тренер «Спартака», проигравший 2 первых домашних матча в РПЛ
2022.03.14 08:57
При Кононове «Спартак» показал лучший результат, чем при Якине, Лаудрупе, Рианчо
2019.09.29 21:30
17
Кононов проиграл пять из 13-ти матчей во главе «Спартака». Такой же показатель у Лаудрупа и Федотова
2019.04.15 18:28
10
Бывший главный тренер «Спартака» отказался возглавить «Реал»
2018.10.30 19:46
17
Лаудруп: «Я не предлагал «Реалу» свои услуги»
2018.10.19 09:32
2
Бывший тренер «Спартака» предложил свои услуги «Реалу»
2018.10.18 06:06
8
Бывший главный тренер «Спартака» может возглавить «Бордо»
2018.08.18 06:50
3
Роналду, Марсело и Рамос хотят видеть Лаудрупа главным тренером «Реала»
2018.06.04 18:32
6
Экс-тренер «Спартака» Лаудруп может возглавить «Реал»
2018.06.01 21:55
9
Плетикоса: «Карпин хорошо мотивировал команду, а Лаудруп выстроил игру»
2017.05.18 09:54
1
Лаудруп: «При счете 4:0 Неймар начал выпендриваться»
2016.09.18 09:53
5
Микаэль Лаудруп: «Неймар провоцировал игроков «Леганеса»
2016.09.17 22:00
3
Лаудруп: «Спартаку» нереально конкурировать с «Зенитом» и ЦСКА»
2016.07.08 10:06
8
Лаудруп: «Дибала может перегореть»
2016.02.23 13:57
Невилл возглавил «Валенсию»
2015.11.30 14:13
1
Лаудруп и Райкаард претендуют на пост главного тренера «Валенсии»
2015.11.30 06:36
Лаудруп отказался от поста главного тренера сборной Дании
2015.11.24 11:26
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