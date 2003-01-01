При Кононове «Спартак» показал лучший результат, чем при Якине, Лаудрупе, Рианчо

А если мерять по худшему, так ваще орёл этот Кононов )))
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. По статистике набранных очков специалист превзошел некоторых своих предшественников.
По результату в стане москвичей отработали хуже такие тренеры, как Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Рауль Рианчо, Невио Скала. При Кононове «Спартак» проиграл в трех последних матчах РПЛ.
- Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
- Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
- За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».
Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?