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    При Кононове «Спартак» показал лучший результат, чем при Якине, Лаудрупе, Рианчо

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. По статистике набранных очков специалист превзошел некоторых своих предшественников.

    По результату в стане москвичей отработали хуже такие тренеры, как Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Рауль Рианчо, Невио Скала. При Кононове «Спартак» проиграл в трех последних матчах РПЛ.

    • Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.
    • Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.
    • За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

    Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?

    Источник: твиттер Alexey Z. Spectre

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1453

      general.lizyukov 15 минут назад

      А если мерять по худшему, так ваще орёл этот Кононов )))

      0
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      Рейтинг: +3761

      Владислав Vlad 16 минут назад

      Рианчо - то каким боком здесь оказался. Во-первых - он не был ГТ. Во-вторых - он сыграл несколько матчей.

      0
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      Рейтинг: +7809

      Serjoga 18 минут назад

      В 4-х!!!!!!!!!!!!!!!!

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