При Кононове «Спартак» показал лучший результат, чем при Якине, Лаудрупе, Рианчо

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ушел в отставку. По статистике набранных очков специалист превзошел некоторых своих предшественников.

По результату в стане москвичей отработали хуже такие тренеры, как Мурат Якин, Микаэль Лаудруп, Рауль Рианчо, Невио Скала. При Кононове «Спартак» проиграл в трех последних матчах РПЛ.

Кононов возглавил «Спартак» прошлой осенью.

Сейчас команда в РПЛ идет девятой, а летом вылетела из квалификации Лиги Европы.

За последний год это вторая тренерская отставка в «Спартаке».

Почему вообще Кононов оказался в «Спартаке»?