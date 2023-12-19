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Микаэль Лаудруп
Материалы
Микаэль Лаудруп - материалы
Дания
15 июня 1964 (62)
Тренер
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Новости
Публикации
Топовые игроки, которые никогда не получали красных карточек. Среди них есть бывший тренер «Спартака»
Очень много великих созидателей и один легендарный защитник.
19.12.2023 12:25
8
Каррера уходит кошмарно. Так не поступают с топ-тренерами
«Спартак», почему ты такой?
22.10.2018 16:54
62
Он уехал в другую страну и стал легендой. Этого парня любят все
Анхель Ранхель бросил диплом бухгалтера в Испании. Теперь он помогает бедным в Уэльсе, заодно продвигая «Суонси» в АПЛ.
21.01.2018 09:10
5
«Это бредовая ситуация − зачем я вообще перешел сюда?». Что случилось с Вильфридом Бони
Еще недавно Вильфрид Бони тащил «Суонси» и переходил в «Манчестер Сити» за 30 миллионов, но, провалившись на «Этихаде», уехал в аренду. И плотно засел на скамейке, не сыграв в 2017-м ни минуты. Рассказываем о том, как сдувается, казалось, несгибаемый форвард.
17.03.2017 12:00
1
Марадона, Платини и другие суперфутболисты, провалившие тренерскую карьеру
Стивен Джеррард завершил игровую карьеру и может начать тренерскую. «Бомбардир» называет имена 10 крутых футболистов, которые могли бы его отговорить от этой затеи.
25.11.2016 10:00
4
Выиграл Кубок – покинул клуб. Как увольняли тренеров в «Спартаке»
Аленичев ушел после позорного поражения в еврокубке, других тренеров выставляли за не менее громкие неудачи, но кому-то удавалось завершить карьеру в «Спартаке» на самом пике. «Бомбардир» вспоминает, как это происходило.
05.08.2016 18:41
6
5 причин, почему Бендтнер и «Спартак» нужны друг другу
Контракт с «Вольфсбургом» расторгнут, и уже ничто не может помешать датчанину перейти в московский клуб. Разберёмся вместе почему «Спартак» и Бендтнер созданы друг для друга.
26.04.2016 14:11
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