Ваноли – 2-й тренер «Спартака», проигравший 2 первых домашних матча в РПЛ

В 21-м туре чемпионата России «Спартак» на своем поле уступил «Краснодару» со счетом 1:2.

Московская команда проиграла два домашних матча подряд в РПЛ под руководством Паоло Ваноли.

Итальянец стал вторым тренером в истории клуба с такими результатами. Он повторил антирекорд Микаэля Лаудрупа.

Ваноли возглавил «Спартак» в декабре.

Лаудруп тренировал команду с 2008-го по 2009-й год.

В 19-м туре РПЛ спартаковцы на «Открытие Банк Арене» проиграли ЦСКА (0:2).

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