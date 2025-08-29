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Рогер Шмидт
Новости
Рогер Шмидт - новости
Германия
13 марта 1967 (59)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
«Фенербахче» рассматривает восемь тренеров на замену Моуринью
2025.08.29 19:00
2
«РБ Лейпциг» рассматривает Фабрегаса и еще четырех тренеров
2025.04.10 20:39
«Боруссия Д» рассматривает трех тренеров на замену Шахину
2025.01.22 14:28
«Вест Хэм» рассматривает четырех тренеров на замену Лопетеги
2024.11.20 23:11
1
Еще один тренер отказал «Баварии»
2024.05.04 16:59
10
У «Баварии» осталось три кандидата на пост главного тренера
2024.05.04 12:49
3
«Бавария» рассматривает четырех тренеров на замену Тухелю
2024.03.06 14:58
3
Фото
Четвертьфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с главным тренером
2023.04.01 09:18
Тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважении
2023.01.06 22:01
1
Фото
Шмидт возглавил «Бенфику»
2022.05.18 22:46
Главный тренер Шмидт перейдет летом из ПСВ в «Бенфику» (Фабрицио Романо)
2022.04.27 17:24
Kicker: Шмидт отказал «Лейпцигу». Клуб выбирает между Тедеско и Терзичем
2021.12.06 21:48
Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого
2017.05.23 11:06
8
Шмидт вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии
2017.04.17 18:43
Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера»
2017.03.05 17:14
1
Шмидт: «Мы сами создали себе проблемы в матче с «Атлетико»
2017.02.22 06:42
1
Тухель – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»
2017.02.10 15:16
13
Шмидт может быть уволен из «Байера»
2017.02.07 07:05
1
Феллер верит в успех «Байера» со Шмидтом
2016.12.26 08:07
1
Шмидт не думает об увольнении из «Байера»
2016.12.21 07:12
Шмидт: «Если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся»
2016.11.22 23:06
Шмидт: «Возможно, сегодня вечером станет понятно, что набранное в матче с ЦСКА очко очень ценно»
2016.11.22 22:36
Шмидт: «ЦСКА знает сильные и слабые стороны «Байера», но у нас хорошие шансы на победу»
2016.11.21 20:01
Шмидт: «РБ Лейпциг» использует свой потенциал оптимально»
2016.11.16 08:23
1
Главный тренер «Байера» дисквалифицирован на два матча
2016.10.24 20:42
Шмидт: «После ничейного результата в матче с ЦСКА мы должны брать три очка»
2016.09.27 06:56
Шмидт: «Чичарито очень важен для нас, ведь он забивает»
2016.09.27 01:12
Шмидт: «Если в конце нам не хватит двух очков, будем знать, где мы их потеряли»
2016.09.15 00:34
2
Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»
2016.09.13 18:22
6
Руководство «Байера» выразило доверие Шмидту
2016.03.21 07:48
1
2
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