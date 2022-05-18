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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
20:49
Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии
20:43
«Реал» – «Челси»: стартовые составы на 1/4 финала Лиги чемпионов
20:19
Сазонов ответил, почему предпочел Грузию России
4
19:47
Игроки «Баварии» подрались после разгрома от «Манчестер Сити»
5
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Все новости
21:20
Оффтоп
КХЛ. ЦСКА выиграл серию со СКА и встретится с «Ак Барсом» в финале
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21:08
Овчинников назвал состав «Ростова» «товарно-пассажирским»: команда идет в РПЛ 2-й
1
21:00
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«Реал» против «Челси»! Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на топ-матч Лиги чемпионов
20:58
Анчелотти рассказал, с кем хочет сыграть в финале Лиги чемпионов
20:29
Оффтоп
Экс-хоккеист «Адмирала»: «Русские – законченные алкоголики, пьют до чертиков»
5
20:24
Ледяхов объяснил спад «Спартака»
1
20:11
Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА
19:56
Рианчо дал совет Карпину, что нужно сделать для выигрыша трофеев
1
19:55
Прогнозы и коэффициенты на матч «Реал» – «Челси»
19:54
Где смотреть матч «Реал» – «Челси»: 1/4 финала Лиги чемпионов
19:40
Сперцян прокомментировал интерес из Европы
19:09
В РФС рассказали, сколько туров пропустит судья Иванов
5
19:05
Стали известны претенденты на проведение Евро-2028 и Евро-2032
1
18:59
Оффтоп
МИД России запретил въезд в страну двум канадским фигуристкам
1
18:50
Владелец «Челси»: «Сегодня мы победим «Реал» со счетом 3:0»
4
18:39
Фанаты «ПСЖ» призвали уволить Гальтье из-за расистских высказываний: официальное заявление
1
18:28
Немецкий защитник из Серии А перейдет в клуб из России: агент подтвердил
1
18:20
«Базель» предложил 2 миллиона за 20-летнего россиянина
1
18:13
Иванов не будет судить в 23 туре РПЛ: он допустил 2 ошибки в пользу «Спартака» в игре с «Динамо»
5
18:04
Канчельскис призвал Малкома и Клаудиньо уезжать из России
8
17:52
В «Ессентуках» заявили о роспуске команды после поражения 0:15
17:44
Дуду назвал ЦСКА самым популярным клубом России: «У «Спартака» есть Кубок УЕФА?»
5
17:36
Две сборные отказались участвовать в чемпионате CAFA, в котором сыграет Россия
5
17:19
Кассано прошелся по Моуринью: «Всем будет *** на него, когда он закончит карьеру»
3
17:03
Тихонов: «Семаку повезло, что Дзюба не пожал руку. Он этой рукой на всю страну мастурбировал»
9
17:00
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16:58
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16:53
«Быстро разлюбит «Спартак» и переедет в Санкт-Петербург»: Петржела рассказал, как «Зениту» заполучить Промеса
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Роджер Шмидт - новости
Тренер
Имя
Роджер
Фамилия
Шмидт
Команда
Бенфика
Гражданство
Германия
Дата рождения
13 марта 1967
Статистика
Новости
Статьи
Посты
1 апреля
09:18
Фото
Четвертьфиналист Лиги чемпионов продлил контракт с главным тренером
6 января
22:01
Тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважении
1
18 мая 2022
22:46
Фото
Шмидт возглавил «Бенфику»
27 апреля 2022
17:24
Главный тренер Шмидт перейдет летом из ПСВ в «Бенфику» (Фабрицио Романо)
6 декабря 2021
21:48
Kicker: Шмидт отказал «Лейпцигу». Клуб выбирает между Тедеско и Терзичем
23 мая 2017
11:06
Шмидт может возглавить «Уотфорд» вместо Слуцкого
8
17 апреля 2017
18:43
Шмидт вошел в список кандидатов на пост главного тренера сборной Голландии
5 марта 2017
17:14
Шмидт отправлен в отставку с поста главного тренера «Байера»
1
22 февраля 2017
06:42
Шмидт: «Мы сами создали себе проблемы в матче с «Атлетико»
1
10 февраля 2017
15:16
Тухель – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»
13
7 февраля 2017
07:05
Шмидт может быть уволен из «Байера»
1
26 декабря 2016
08:07
Феллер верит в успех «Байера» со Шмидтом
1
21 декабря 2016
07:12
Шмидт не думает об увольнении из «Байера»
22 ноября 2016
23:06
Шмидт: «Если говорить о пенальти в наши ворота, то такие пенальти ставятся»
22:36
Шмидт: «Возможно, сегодня вечером станет понятно, что набранное в матче с ЦСКА очко очень ценно»
21 ноября 2016
20:01
Шмидт: «ЦСКА знает сильные и слабые стороны «Байера», но у нас хорошие шансы на победу»
16 ноября 2016
08:23
Шмидт: «РБ Лейпциг» использует свой потенциал оптимально»
1
24 октября 2016
20:42
Главный тренер «Байера» дисквалифицирован на два матча
27 сентября 2016
06:56
Шмидт: «После ничейного результата в матче с ЦСКА мы должны брать три очка»
01:12
Шмидт: «Чичарито очень важен для нас, ведь он забивает»
15 сентября 2016
00:34
Шмидт: «Если в конце нам не хватит двух очков, будем знать, где мы их потеряли»
2
13 сентября 2016
18:22
Шмидт: «ЦСКА опережает в чемпионате «Зенит». Это показывает, что они сильная команда»
6
21 марта 2016
07:48
Руководство «Байера» выразило доверие Шмидту
25 февраля 2016
06:55
Шмидт считает свое наказание чересчур суровым
1
24 февраля 2016
16:03
Наставник «Байера» дисквалифицирован на пять матчей
2
22 февраля 2016
01:58
Шмидт: «Пожалуй, я погорячился, потребовав у судьи объяснений»
21 февраля 2016
19:59
Матч «Байер» – «Боруссия» был прерван из-за выходки главного тренера хозяев поля
25 ноября 2015
16:21
Шмидт: «Считаю, мы должны были побеждать»
24 ноября 2015
07:23
Шмидт: «Если мы выиграем, у нас появится шанс занять второе место»
26 августа 2015
09:20
Шмидт: «Если покажем свои лучшие качества – пройдем «Лацио»
1
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