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Рогер Шмидт
Материалы
Рогер Шмидт - материалы
Германия
13 марта 1967 (59)
Тренер
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Публикации
Байер-не Барселона,но
На 4 месте у нас Роджер Шмидт, как вы уже поняли, тренер Байер 04
02.01.2017 11:01
700 российским болельщикам запретили посещать стадионы. Зидан нацелился на Агуэро. Дайджест событий дня
Дементьев и Андронов отстранены от работы на «Матч ТВ». Банега может перейти в «Барселону». Роджера Шмидта дисквалифицировали на 5 матчей. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
24.02.2016 21:15
1
Спаллетти наказал Тотти. Ибрагимович окажется в АПЛ. Дайджест событий дня
«Барселона» установила очередной рекорд. Зинченко останется в «Уфе». Руни отказался ехать в Китай. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
21.02.2016 23:00
Судьи ругаются с тренером «Байера» и уходят с поля
История дня произошла в Бундеслиге. В матче «Байера» и дортмундской «Боруссии» арбитр выписал Роджеру Шмидту удаление. Он отказался уйти со скамейки, тогда арбитр остановил матч. «Бомбардир» показывает, как это произошло.
21.02.2016 20:05
1
Продолжение гладбахского кошмара и раскаявшийся судья. Главные события 4-го тура немецкой Бундеслиги
Провал леверкузенского «Байера», хет-трик Майера, и всего-то одна ничья – «Бомбардир» о том, что интересного подарил болельщикам 4-й тур Бундеслиги.
14.09.2015 14:55
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