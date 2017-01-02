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    Байер-не Барселона,но

    2 января 2017
    На 4 месте у нас Роджер Шмидт, как вы уже поняли, тренер Байер 04

    Роджер Шмидт(Байер 04)
    Байер-не Барселона, но клуб является одним из лучших в Бундеслиге. И когда смотришь на их игру, то сразу можно увидеть атакующую, агрессивную и энергозатратную команду, которая показывает отличный уровень. И во многом Шмидт повлиял на игру.
    Он стал главным тренером Байера в сезоне 13/14 после успехов с Зальцбургом. И коллектив сразу начал показывать «Шмидтовский» футбол, и по итогам сезона занял 3 место.
    Но выше этой позиции Фармацевты не поднимались. Да, можно списать этот фактор на доминирование Баварии и Дортмунда.
    Но в сезоне 14/15, когда Дортмунд занял лишь 7 место, Байер занял 4 место. У леверкузенцев не было прогресса в игре, но в отличие от Барселоны, мотивация была.
    Сезон 15/16-3 место(еле-еле его удержали)
    А сейчас Байер находится на 8 месте.
    Но и плюсы есть. Команда всегда играет в Лиге Чемпионов, доходит до плей-офф, где смотрится достойно. Имеет всегда глубокую ротацию, хорошую академию да грамотную селекцию, поэтому клуб в кризисе точно не будет.
    Можно подытожить, что Шмидт многое сделал для Байера в плане качества игры, но в плане результатов далеко не ушли, команда всегда была крепким орешком в ЛЧ, просто сейчас этот статус подтверждается.
    Почему же Шмидта надо увольнять.
    Ответ лежит на поверхности. Результаты команды могли быть и лучше, да и улучшений явных не видно. Скорее стагнация, а она обозначает то, что Байер может резко потерять позиции топ-клуба в Бундеслиге
    Приоритетные варианты:
    Юрген Клинсманн(свободный агент); неплохо работал со сборной США, 4 место на Кора Америка
    Андре Шуберт(свободный агент); в сезоне 15/16 перестроил Боруссию М, и из 14 места поднял её на 6.
    P.S.Субъективное мнение

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