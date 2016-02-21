Спаллетти наказал Тотти. Ибрагимович окажется в АПЛ. Дайджест событий дня

Спаллетти исключил Тотти из состава «Ромы» на матч с «Палермо»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти исключил из состава римской команды нападающего Франческо Тотти на матч 26-го тура Серии А с «Палермо». Итальянский специалист остался недоволен недавними высказываниями форварда и отстранил игрока на эту встречу. Тотти в свою очередь собрал вещи, попрощался с партнерами и отправился домой.

«Барселона» требует компенсацию за участие Неймара в Олимпиаде

Нападающий «Барселоны» Неймар может пропустить летнюю Олимпиаду в Рио-де-Жанейро. Как сообщает Sambafoot, «Барселона» не хочет отпускать 24-летнего форварда и выдвигает ряд условий. Так Федерация футбола Бразилии должна будет заплатить Неймару зарплату за время турнира, а также выплатить каталонцам страховку в случае травмы.

«Наполи» отклонил предложение «Манчестер Юнайтед» по Кулибали

По информации Voetbal Nieuws , «Наполи» ответил отказом на предложение «Манчестер Юнайтед» о продаже защитника Калиду Кулибали. В январе «красные дьяволы» давали за игрока 18 миллионов евро, тем не менее, неаполитанский клуб не проявил никакого желания расстаться с 24-летним сенегальским футболистом. В этом чемпионате Италии Кулибали принял участие в 21-й встрече и отметился одним голевым пасом.

«Манчестер Юнайтед» не умеет менять тренеров». Литманен – о ван Гаале

Матч «Байер» – «Боруссия» был прерван

Главный судья поединка 22-го тура Бундеслиги между «Байером» и «Боруссией» из Дортмунда Феликс Цвайер был вынужден прервать встречу и увести бригаду арбитров в подтрибунное помещение в ответ на неподобающее поведение наставника леверкузенцев Роджера Шмидта, отказавшегося покинуть техническую зону после своего удаления. Через девять минут после инцидента главный тренер хозяев все-таки ушел со скамейки запасных и Цвайер возобновил встречу. В свое оправдание Шмидт заявил о том, что желал услышать об удалении от главного судьи, а не от запасного рефери поединка.

Судьи ругаются с тренером «Байера» и уходят с поля

Руни отказал китайскому клубу

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни отказался переходить в один из китайских клубов, предлагавших футболисту выгодный контракт. Источник, близкий к капитану «МЮ» и сборной Англии, сообщил, что на данный момент футболист ни при каких обстоятельствах не поедет в Китай, но не исключил такой шаг в будущем. В текущем сезоне Руни принял участие в 22-х матчах АПЛ, в которых забил семь голов.

Проблемы воспитания. 10 игроков, которых сделал «Манчестер Юнайтед»

«Барселона» провела лучший старт года в истории клуба

«Барселона», победив в выездном матче 25-го тура Примеры «Лас-Пальмас» (2:1), продлила свою серию без поражений до 32 игр. Подопечные Луиса Энрике провели лучший старт календарного года в истории клуба, в пятнадцати проведенных встречах каталонцы одержали 13 побед и дважды сыграли вничью.

Генеральный директор «Уфы»: «В это трансферное окно Зинченко не покинет команду»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что полузащитник уфимского клуба Александр Зинченко не покинет команду в зимнее трансферное окно. «Я ничего не знаю об интересе московского ЦСКА к Зинченко. В это трансферное окно футболист точно не покинет команду», – отметил Газизов.

Ибрагимович хочет перейти в один из клубов АПЛ

Нападающий «ПСЖ» Златан Ибрагимович задумывается о смене клубной прописки. Об этом сообщает Telefoot. По информации источника, шведский форвард хочет попробовать свои силы в одном из клубов АПЛ. Кроме того, 34-летний футболист готов рассмотреть предложения от команд из МЛС.