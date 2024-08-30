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Рогер Шмидт
Статистика
Рогер Шмидт - статистика
Германия
13 марта 1967 (59)
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Статистика по турнирам
Португалия. Примейра 2024/2025
Лига Европы 2023/2024
Лига чемпионов 2023/2024
Португалия. Примейра 2023/2024
Суперкубок Португалии 2023
Лига чемпионов 2022/2023
Португалия. Примейра 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
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Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Австрия. Бундеслига 2012/2013
Команда
И
В
П
Н
Бенфика
4
2
1
1
Португалия. Примейра, 4 тур
Морейренcе
1 : 1
30.08.2024
Бенфика
Португалия. Примейра, 3 тур
Бенфика
1 : 0
24.08.2024
Эштрела
Португалия. Примейра, 2 тур
Бенфика
3 : 0
17.08.2024
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 1 тур
Фамаликан
2 : 0
11.08.2024
Бенфика
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