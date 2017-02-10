Тухель – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

посмотрел бы я на лица "фанов" Арсенала, что кричат об отставке Венгера сейчас, если Арсенал станет чемпионом АПЛ, рано скисли "фаны", в конце-концов и в ЛЧ и в КА еще участвум и кто даст гарантию, что Арсенал не сделает трэбл?! надо верить в команду всегда, а особенно в трудные времена
Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель является основным претендентом на пост главного тренера лондонского «Арсенала». Напомним, ранее появлялась информация, что нынешний рулевой «канониров» Арсен Венгер может возглавить сборную Англии.
Также в список специалистов входят Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», тренер «Монако» Леонарду Жардим и Роджер Шмидт из «Байера».
«Арсенал» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.