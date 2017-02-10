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    Тухель – основной кандидат на пост главного тренера «Арсенала»

    Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель является основным претендентом на пост главного тренера лондонского «Арсенала». Напомним, ранее появлялась информация, что нынешний рулевой «канониров» Арсен Венгер может возглавить сборную Англии.

    Также в список специалистов входят Массимилиано Аллегри из «Ювентуса», тренер «Монако» Леонарду Жардим и Роджер Шмидт из «Байера».

    «Арсенал» на данный момент занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ.

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.02.2017 15:16
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +132

      murakami777 11 февраля 2017, 14:11

      посмотрел бы я на лица "фанов" Арсенала, что кричат об отставке Венгера сейчас, если Арсенал станет чемпионом АПЛ, рано скисли "фаны", в конце-концов и в ЛЧ и в КА еще участвум и кто даст гарантию, что Арсенал не сделает трэбл?! надо верить в команду всегда, а особенно в трудные времена

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      Рейтинг: +265

      Himik007 11 февраля 2017, 11:06

      Нам бы Семеоне заманить, он бы точно помог!
      Мотивации не хватает у канониров

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 февраля 2017, 20:41

      Стабильное четвертое место и ежегодные выступления в ЛЧ - не факт, что новый тренер сможет лучше, а вот хуже - запросто!

      0
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      Рейтинг: +1638

      Psih86 10 февраля 2017, 19:35

      Я не фан ананиров:-)но думаю Жардим из Монако то что нужно,кстати он и обыгровал Арсенал...присмотритесь как играет Монако,Арсенал заиграет совсем по другому!!!

      -1
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 10 февраля 2017, 19:09

      у арсенала какая то зависимость от тренера... страх того, что же будет после венгера.. вроде клуб стабилен, в ЛЧ постоянно играет, а без него вдруг будет хуже..
      смена коуча давно назрела

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      Рейтинг: +571

      levon_man 10 февраля 2017, 18:14

      Да не уйдет Венгер из Арсенала. У него цель побить рекорд Фергюсона

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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 > levon_man 10 февраля 2017, 19:07

      пересидеть САФа по количеству лет в качестве тренера клуба АПЛ это не сильно значимый рекорд, а вот по количеству титулов - это да... но этого не будет никогда уже

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 10 февраля 2017, 17:47

      в тульский Арсенал

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      Рейтинг: +17

      bambanera95 10 февраля 2017, 16:40

      источник - да ; так себе.

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      Рейтинг: +1381

      marslond 10 февраля 2017, 16:06

      По последним слухам приход Аллегри, более реален.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 10 февраля 2017, 15:42

      Очередной бред

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