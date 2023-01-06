Тренер «Бенфики» обвинил «Челси» в неуважении

Главный тренер «Бенфики» Роджер Шмидт недоволен, как «Челси» ведет переговоры по полузащитнику португальцев Энцо Фернандесу.

«Мы не хотим продавать Энцо. Есть клуб, который хочет его, соблазняет, но они знают, что единственный выход — пункт о выкупе в 120 миллионов евро.

«Челси» ведет себя неуважительно, они сводят игрока с ума. Они вели себя так, как будто хотели заплатить сумму выкупа, но потом снова ведут переговоры о снижении цены», – сказал Шмидт.

Энцо Фернандес – лучший молодой игрок ЧМ-2022.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

Рыночная цена футболиста – 55 миллиона евро.

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