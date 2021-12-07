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Марк Хьюз
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Текст
Почему Хвича так крут в «Наполи» и можно ли его уже сравнивать с Марадоной? Нам рассказал об этом журналист из Италии
3
15:11
Дуду назвал российского тренера, который мог бы работать в «Реале» или «МЮ»
15:01
В «Рубине» объяснили, почему главным тренером стал Рахимов, а не Шалимов или Талалаев
14:50
Радимов считает, что судьи стали помогать «Спартаку» после закрытой встречи с клубом
1
14:42
Гвардиола рассказал, из-за чего постарел на десять лет
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14:27
Красивый футбол
Редкие фото невесты Абаскаля – они поженились на днях в России
1
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14:26
В «Рубине» прокомментировали новость о возвращении Бердыева
14:13
Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург
3
13:59
Беллингем считает «Ман Сити», «Челси» и «ПСЖ» «бездушными» командами: главным претендентом на игрока стал клуб Примеры
1
13:45
Дзюба назвал самый важный гол за «Локомотив»
13:37
«Ессентуки» снялись со Второй лиги после поражения со счетом 0:15
2
13:26
В «Сочи» определились с главным тренером на концовку сезона
3
13:00
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12:55
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Дуду: «Никогда бы не перешел в «Спартак»
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12:18
Дзюба рассказал, в какой клуб отдаст сыновей
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12:14
«Клермон» не может договориться со «Спартаком» о выкупе Кофрие
11:41
«Ливерпуль» вышел из гонки за Беллингема: в клубе посчитали, что за эти деньги лучше купить нескольких игроков
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11:32
Нагорных ответил, планирует ли «Локомотив» возвращать Геркуса
11:24
Стал известен штаб Рахимова в «Рубине»
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11:20
«Нет слов»: игроку «Химок» Гбане грустно из-за ухода Гогниева
2
11:04
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В Пензе домашнюю пуму назвали в честь Месси
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10:53
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Рахимов возглавил «Рубин» – он не тренировал 2 года
3
10:48
Юрист Добровинский призвал привлечь правоохранительные органы к расследованию судейских ошибок в РПЛ
5
10:41
Агент Шпинев: «Из «Зенита» уходят пять ведущих бразильцев: без них получится «Зенит» Пенза»
7
10:30
Тренер «Ариса»: «Очень сильно хочу, чтобы Кокорин остался»
1
10:20
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Игроку «Вест Хэма» пришлось убегать от собаки своего одноклубника
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10:17
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Сделает ли Хвича шаг на пути к полуфиналу Лиги чемпионов? Угадайте исход матча и поборитесь за 100 000 рублей!
10:13
У «Манчестер Сити» 9 побед подряд с общим счетом 34:3
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«Манчестер Сити» показал худший процент владения мячом при Гвардиоле на «Этихаде»
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«Зенит» хочет выкупить Мантуана
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Марк Хьюз - новости
Тренер
Имя
Марк
Фамилия
Хьюз
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
1 ноября 1963
Статистика
Новости
Статьи
Посты
7 декабря 2021
07:53
Бенитес – второй тренер, обыгравший «Арсенал» в АПЛ с четырьмя командами
1
3 декабря 2018
13:30
«Саутгемптон» уволил Хьюза после ничьей с «МЮ». В этом сезоне клуб лишь раз победил в АПЛ
20 октября 2018
10:07
Бывший тренер Головина может возглавить «Саутгемптон»
7
26 мая 2018
01:51
Видео
«Саутгемптон» продлил контракт с главным тренером Хьюзом
15 марта 2018
11:14
Марк Хьюз сменил Пеллегрино в «Саутгемптоне»
6 января 2018
23:24
«Сток Сити» уволил Хьюза с поста главного тренера
1 января 2018
21:10
Хьюз – о возможном увольнении из «Сток Сити»: «А кто будет тренировать, если не я?»
1
23 декабря 2017
11:16
Хьюз готов к увольнению из «Сток Сити»
21 декабря 2017
11:42
Хьюз будет уволен, если «Сток Сити» проиграет «Вест Бромвичу»
17 декабря 2017
15:29
Видео
Тренер «Сток Сити» назвал Арнаутовича по ходу матча с «Вест Хэмом» ублюдком
9
15 декабря 2017
09:58
Хьюз не захотел возглавить «Кристал Пэлас»
15 октября 2017
00:38
Главный тренер «Сток Сити»: «Де Брюйне в АПЛ на голову сильнее всех остальных игроков»
12 сентября 2017
09:55
Хьюз видит вратаря «Сток Сити» в основе сборной Англии
1
11 сентября 2017
01:32
Хьюз во время матча с «МЮ» обматерил Моуринью, после чего предложил ему пожать руку
9 сентября 2017
22:12
Видео
Моуринью не пожал руку Хьюзу после ничьей со «Сток Сити»
5
17 декабря 2016
20:54
Главный тренер «Сток Сити» Хьюз считает, что удаление Варди было очевидным
30 сентября 2016
15:46
Хьюз: «Нынешний «Манчестер Юнайтед» потерял старый дух победителя»
2
1 мая 2016
17:26
Виллаш-Боаш и Лев являются претендентами на пост наставника «Эвертона»
6
14 апреля 2016
23:06
Хьюз: «Тоттенхэм» обязывает себя выигрывать в каждом матче до конца чемпионата, поэтому «Стоку» с ним будет проще»
1 февраля 2016
18:38
«Сток Сити» предложил 18 миллионов за Имбулу
1
28 января 2016
20:35
Хоу, Хьюз и Раньери входят в список претендентов на пост главного тренера «Челси»
1
24 января 2016
19:52
«Челси» рассматривает кандидатуру Хьюза на пост главного тренера
5 января 2016
06:43
Хьюз: «В домашнем матче надо обыгрывать «Ливерпуль»
2
01:53
Хьюз: «Я с недоверием отношусь к трансферным слухам»
28 декабря 2015
20:57
Хьюз: «До матча с «Эвертоном» Шакири не хватало только голов»
8 ноября 2015
01:09
Хьюз: «Люди должны относиться к Моуринью помягче»
1
14 августа 2015
21:32
Хьюз: «Этим летом мы больше никого покупать не будем»
10 августа 2015
07:07
Хьюз: «Ливерпуль» потратился на трансферы, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов»
2
9 августа 2015
08:58
«Сток» все еще планирует подписать Ярмоленко
2
11 июля 2015
13:01
Главный тренер "Сток Сити" Хьюз подтвердил возможный переход Беговича в "Челси"
8
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