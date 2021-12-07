Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ЛЧ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Марк Хьюз
Новости
Марк Хьюз - новости
Уэльс
1 ноября 1963 (63)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
31 августа
Бенитес – второй тренер, обыгравший «Арсенал» в АПЛ с четырьмя командами
2021.12.07 07:53
1
«Саутгемптон» уволил Хьюза после ничьей с «МЮ». В этом сезоне клуб лишь раз победил в АПЛ
2018.12.03 13:30
Бывший тренер Головина может возглавить «Саутгемптон»
2018.10.20 10:07
7
Видео
«Саутгемптон» продлил контракт с главным тренером Хьюзом
2018.05.26 01:51
Марк Хьюз сменил Пеллегрино в «Саутгемптоне»
2018.03.15 11:14
«Сток Сити» уволил Хьюза с поста главного тренера
2018.01.06 23:24
Хьюз – о возможном увольнении из «Сток Сити»: «А кто будет тренировать, если не я?»
2018.01.01 21:10
1
Хьюз готов к увольнению из «Сток Сити»
2017.12.23 11:16
Хьюз будет уволен, если «Сток Сити» проиграет «Вест Бромвичу»
2017.12.21 11:42
Видео
Тренер «Сток Сити» назвал Арнаутовича по ходу матча с «Вест Хэмом» ублюдком
2017.12.17 15:29
9
Хьюз не захотел возглавить «Кристал Пэлас»
2017.12.15 09:58
Главный тренер «Сток Сити»: «Де Брюйне в АПЛ на голову сильнее всех остальных игроков»
2017.10.15 00:38
Хьюз видит вратаря «Сток Сити» в основе сборной Англии
2017.09.12 09:55
1
Хьюз во время матча с «МЮ» обматерил Моуринью, после чего предложил ему пожать руку
2017.09.11 01:32
Видео
Моуринью не пожал руку Хьюзу после ничьей со «Сток Сити»
2017.09.09 22:12
5
Главный тренер «Сток Сити» Хьюз считает, что удаление Варди было очевидным
2016.12.17 20:54
Хьюз: «Нынешний «Манчестер Юнайтед» потерял старый дух победителя»
2016.09.30 15:46
2
Виллаш-Боаш и Лев являются претендентами на пост наставника «Эвертона»
2016.05.01 17:26
6
Хьюз: «Тоттенхэм» обязывает себя выигрывать в каждом матче до конца чемпионата, поэтому «Стоку» с ним будет проще»
2016.04.14 23:06
«Сток Сити» предложил 18 миллионов за Имбулу
2016.02.01 18:38
1
Хоу, Хьюз и Раньери входят в список претендентов на пост главного тренера «Челси»
2016.01.28 20:35
1
«Челси» рассматривает кандидатуру Хьюза на пост главного тренера
2016.01.24 19:52
Хьюз: «В домашнем матче надо обыгрывать «Ливерпуль»
2016.01.05 06:43
2
Хьюз: «Я с недоверием отношусь к трансферным слухам»
2016.01.05 01:53
Хьюз: «До матча с «Эвертоном» Шакири не хватало только голов»
2015.12.28 20:57
Хьюз: «Люди должны относиться к Моуринью помягче»
2015.11.08 01:09
1
Хьюз: «Этим летом мы больше никого покупать не будем»
2015.08.14 21:32
Хьюз: «Ливерпуль» потратился на трансферы, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов»
2015.08.10 07:07
2
«Сток» все еще планирует подписать Ярмоленко
2015.08.09 08:58
2
1
2
Главные новости
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
1
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
5
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
6
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
4
Бубнов знает, кого нужно было назначить в «Ахмат» вместо Гусева: «Они сильнее Ролана»
15:32
2
Батраков может покинуть «Галатасарай» зимой
15:18
12
Мусаев может уйти из «Краснодара» в клуб из Лиги чемпионов
14:50
6
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+