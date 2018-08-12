Марк Хьюз - статистика
Тренер
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Хьюз
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|1 ноября 1963
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Хьюз
|Гражданство
|Уэльс
|Дата рождения
|1 ноября 1963
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Саутгемптон
|14
|1
|7
|6
|Дата
|Матч
|12.08.2018
|Саутгемптон
|0 : 0
|Бернли
|18.08.2018
|Эвертон
|2 : 1
|Саутгемптон
|25.08.2018
|Саутгемптон
|1 : 2
|Лестер
|01.09.2018
|Кристал Пэлас
|0 : 2
|Саутгемптон
|17.09.2018
|Саутгемптон
|2 : 2
|Брайтон
|22.09.2018
|Ливерпуль
|3 : 0
|Саутгемптон
|29.09.2018
|Вулверхэмптон
|2 : 0
|Саутгемптон
|07.10.2018
|Саутгемптон
|0 : 3
|Челси
|20.10.2018
|Борнмут
|0 : 0
|Саутгемптон
|27.10.2018
|Саутгемптон
|0 : 0
|Ньюкасл
|04.11.2018
|Манчестер Сити
|6 : 1
|Саутгемптон
|10.11.2018
|Саутгемптон
|1 : 1
|Уотфорд
|24.11.2018
|Фулхэм
|3 : 2
|Саутгемптон
|01.12.2018
|Саутгемптон
|2 : 2
|Манчестер Юнайтед