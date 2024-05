Тренер «Сток Сити» назвал Арнаутовича по ходу матча с «Вест Хэмом» ублюдком

Главный тренер английского «Сток Сити» Марк Хьюз во время матча 18 тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:3) назвал нападающего соперника Марко Арнаутовича ублюдком. Отметим, что австрийца на протяжении всего поединка оскорбляли фанаты «гончаров».

Хьюз обозвал бывшего подопечного в тот момент, когда Арнаутович уходил с поля ввиду замены.

Нападающий выступал за «Сток Сити» с 2013 по 2017 годы (121 матч в АПЛ, 22 гола).

New found love for Marko Arnautović. Despise Mark Hughes as well as Stoke. Only ever turn up against us.pic.twitter.com/mHX6XqqMVO