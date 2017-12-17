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    • Тренер «Сток Сити» назвал Арнаутовича по ходу матча с «Вест Хэмом» ублюдком

    Тренер «Сток Сити» назвал Арнаутовича по ходу матча с «Вест Хэмом» ублюдком

    Главный тренер английского «Сток Сити» Марк Хьюз во время матча 18 тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:3) назвал нападающего соперника Марко Арнаутовича ублюдком. Отметим, что австрийца на протяжении всего поединка оскорбляли фанаты «гончаров».

    Хьюз обозвал бывшего подопечного в тот момент, когда Арнаутович уходил с поля ввиду замены.

    Нападающий выступал за «Сток Сити» с 2013 по 2017 годы (121 матч в АПЛ, 22 гола).

    Источник: Twitter

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    17.12.2017 15:29
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    Комментарии (10)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    DOCTOR PENALTY
    1513514995
    Здесь обязательно должен быть ответ!
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    rammax fcsm
    1513520869
    А может он действительно незаконнорожденный... тогда это констатация факта... хотя точный перевод нужен....
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    Ubuntu
    1513522106
    Арнаутович их ещё прощал, ему надо было хет-трик сделать в ворота Стока
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    Lester84
    1513523881
    Это не он в знаменитом фильме говорил: Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда говно собачье, решил ко мне лезть?..)))
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    VSt
    1513527313
    У них тоже всё забавно ))
    Ответить
    ologreds
    1694991716
    numo529467
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