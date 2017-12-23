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    Хьюз готов к увольнению из «Сток Сити»

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз заявил, что готов к своему увольнению из клуба.

    «Похоже, что пришла моя очередь отвечать на вопросы об отставке. Но всегда есть много клубов, которые проводят сезон не так, как было запланировано перед его стартом. По какой-то причине многие из этих клубов уже поменяли тренеров.

    В «Сток Сити» пока этого не сделали – это правильно, на мой взгляд. Возможно, я просто следующий в очереди на выход. Все остальные ушли, а я тот, кто стоял на последнем месте! Итак, пришла моя очередь, поэтому я должен принять это», – сказал Хьюз Sky Sports.

    Напомним, ранее стало известно, что специалист будет уволен, если «Сток Сити» проиграет «Вест Бромвичу» в предстоящем матче. Он запланирован на субботу, 23 декабря, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 11:16
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