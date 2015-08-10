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    • Хьюз: «Ливерпуль» потратился на трансферы, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов»

    Хьюз: «Ливерпуль» потратился на трансферы, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов»

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился впечатлениями от матча первого тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча завершилась минимальной победой «красных», благодаря точному дальнему удару бразильца Фелиппе Коутиньо за несколько минут до финального свистка.

    «Не думаю, что кто-то из команд заслужил победу. Самым справедливым результатом была бы ничья. «Ливерпуль» потратил много денег этим летом, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов фунтов. «Сток» находится на хорошем уровне, хотя почти не тратился на усиление. Мы окрепнем и будем играть креативнее. Учитывая, что это была первая игра сезона, я уверен, что она послужит хорошим фундаментом», – сказал Хьюз.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    10.08.2015 07:07
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    Комментарии (3)
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    solomon39
    1439189985
    То же самое можно и Ливерпуле сказать, это первая игра, а дальше мы окрепнем и будем играть креативнее!
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    MuminYNWA
    1439207299
    Согласен, наиграли на ничью. Но у стока сбитый коллектив, а у Ливерпуля сырой пока. Во втором круге посмотрим на разницу в 80 лямов
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    ologreds
    1694997435
    numo438436
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