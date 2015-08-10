Хьюз: «Ливерпуль» потратился на трансферы, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов»

Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз поделился впечатлениями от матча первого тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча завершилась минимальной победой «красных», благодаря точному дальнему удару бразильца Фелиппе Коутиньо за несколько минут до финального свистка.

«Не думаю, что кто-то из команд заслужил победу. Самым справедливым результатом была бы ничья. «Ливерпуль» потратил много денег этим летом, но на поле я не заметил разницы в 80 миллионов фунтов. «Сток» находится на хорошем уровне, хотя почти не тратился на усиление. Мы окрепнем и будем играть креативнее. Учитывая, что это была первая игра сезона, я уверен, что она послужит хорошим фундаментом», – сказал Хьюз.