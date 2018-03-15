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    Марк Хьюз сменил Пеллегрино в «Саутгемптоне»

    Руководство «Саутгемптона» объявило о назначении на пост главного тренера команды Марка Хьюза. Контракт подписан до окончания текущего сезона.

    Напомним, что ранее с данного поста был уволен Маурисио Пеллегрино. В понедельник руководство клуба выразило неудовлетворенность его работой и результатами в сезоне. После 30 туров «Саутгемптон» занимает в турнирной таблице английской Премьер-лиги 17-е место, на одно очко опережая идущий в зоне вылета «Кристал Пэлас».

    Ранее Хьюз работал в «Сток Сити», откуда он был уволен в январе этого года. На его счету также значится работа в «Куинз Парк Рейнджерс», «Фулхэме», «Манчестер Сити», «Блэкберне» и сборной Уэльса.

    Источник: ФК «Саутгемптон»

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    15.03.2018 11:14
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