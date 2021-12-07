Бенитес – второй тренер, обыгравший «Арсенал» в АПЛ с четырьмя командами

«Эвертон» победил «Арсенал» (2:1) в матче 15-го тура АПЛ.
Главный тренер клуба ливерпульцев Рафаэль Бенитес обыграл «Арсенал» с четвертым клубом АПЛ. Ранее он побеждал лондонцев с «Ливерпулем», «Челси» и «Ньюкаслом».
Помимо Бенитеса обыграть «Арсенал» в АПЛ с четырьмя разными командами удалось только Марку Хьюзу. Он сделал это с «Манчестер Сити», «Блэкберном», «КПР» и «Стоком».
- «Эвертон» прервал серию без побед в чемпионате, которая длилась 8 матчей, и поднялся с 16-го на 12-е место.
- «Арсенал» потерпел 3-е поражение в 4 последних матчах.
- Лондонцы идут на 7-м месте в АПЛ.
Источник: Gracenote