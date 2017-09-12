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    Хьюз видит вратаря «Сток Сити» в основе сборной Англии

    Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз уверен, что голкипер его команды Джек Батлэнд вполне может стать основным вратарем сборной Англии.

    «Сказать честно, пока я ни с кем из сборной на эту тему не разговаривал. Сейчас есть несколько вратарей, с которыми сборная может работать. Я бы выделил Джо Харта и Джека. Думаю, что Батлэнд сделал сильную заявку, чтобы быть первым номером.

    Не сомневаюсь, Гарет Саутгейт хочет стабильности, но иногда приходится опираться на то, что происходит здесь и сейчас, а не было в прошлом. Если ты стремишься побеждать, то нужно выбирать того, кто находится в наилучшей форме.

    Знаю, что Харт сильно показывает себя и в раздевалке, поэтому речь идет не только о форме. Но Джек должен получить свой шанс», – считает Хьюз.

    В текущем сезоне Батлэнд провел четыре матча в Премьер-лиге, в которых пропустил четыре гола.

    Источник: Goal.com

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    12.09.2017 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +536

      dolf666 12 сентября 2017, 15:34

      а заслуга ли Батленда в матче против МЮ? на моей памяти был только один стоящий сейв в концовке игры, в остальных случаях игроки МЮ били либо в него, либо мимо))

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