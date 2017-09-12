Хьюз видит вратаря «Сток Сити» в основе сборной Англии

а заслуга ли Батленда в матче против МЮ? на моей памяти был только один стоящий сейв в концовке игры, в остальных случаях игроки МЮ били либо в него, либо мимо))
Главный тренер «Сток Сити» Марк Хьюз уверен, что голкипер его команды Джек Батлэнд вполне может стать основным вратарем сборной Англии.
«Сказать честно, пока я ни с кем из сборной на эту тему не разговаривал. Сейчас есть несколько вратарей, с которыми сборная может работать. Я бы выделил Джо Харта и Джека. Думаю, что Батлэнд сделал сильную заявку, чтобы быть первым номером.
Не сомневаюсь, Гарет Саутгейт хочет стабильности, но иногда приходится опираться на то, что происходит здесь и сейчас, а не было в прошлом. Если ты стремишься побеждать, то нужно выбирать того, кто находится в наилучшей форме.
Знаю, что Харт сильно показывает себя и в раздевалке, поэтому речь идет не только о форме. Но Джек должен получить свой шанс», – считает Хьюз.
В текущем сезоне Батлэнд провел четыре матча в Премьер-лиге, в которых пропустил четыре гола.