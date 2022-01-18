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    Как дела у Лунева в «Байере». Сыграл всего один матч (проиграл), учит немецкий, вспоминает Пушкина


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    Голосов: 4
    18.01.2022 14:14
    Сейчас надолго вылетел из-за травмы.

    Прошлым летом контракт Андрея Лунева с «Зенитом» истек, и он стал свободным агентом. Вокруг будущего Лунева было много слухов, но он выбрал, кажется, самый сложный вариант – уехал из России вообще. Лунев подписал контракт с «Байером». Соглашение рассчитано на два года. О своем трансфере Лунев говорил:

    «Честно говоря, когда только услышал, это было на уровне фантастики. Я не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок – все, вопросов не было. Вопрос решен, главное – уладить все нюансы».

    Как играет Лунев за «Байер»?

    Если говорить коротко, то пока у Лунева практически не было шансов проявить себя.

    • Он сыграл только в одном официальном матче за «Байер». В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Байер» приехал в гости к «Ференцварошу» и проиграл 0:1. Лунев провел на поле все 90 минут, но пропущенный им гол не изменил турнирного положения в группе «Байера»: команда уже вышла в плей-офф турнира.

    О том матче Лунев говорил: «Я не волновался, а был сосредоточен. Хотя немного волнения все же было, в официальных матчах я не играл полгода, с мая. Так что, конечно, немного волновался. Я ожидал, что у меня будет больше возможностей проявить себя, больше поработать. Но получилось нехорошо из-за результата, мы проиграли. Один удар – один гол. Конечно, я не ожидал этого. Разумеется, я недоволен, но любой, кто видел игру, может подтвердить, что я провел неплохой матч».

    • В пяти матчах ЛЕ до этого в воротах был Лукаш Градецки, Лунев же находился на скамейке.

    • Лунев 19 раз попадал в заявку «Байера» на матчи Бундеслиги, но не вышел ни в одном. Все это время в воротах «Байера» тоже был Лукаш Градецки.

    Доволен ли Лунев своим положением? Он лишь раз прямо говорил об этом:

    «Не скажу, что прям напрягает, что у меня нет практики, но не очень комфортно. Хочется всегда играть и приносить пользу команде. Пока жду своего шанса. И когда появится возможность закрепиться в основном составе, постараюсь ей воспользоваться. Шанс может быть в любой момент. И к нему надо быть готовым».

    В то же время его агент Антон Смирнов рассказал, что «Байер» во всем доволен Луневым.

    Будет ли у Лунева в ближайшем будущем больше времени?

    В самом ближайшем – вряд ли. Сейчас Лунев надолго останется без игры: из-за повреждения синдесмоза берцовых костей ему потребовалась операция. Срок восстановления составит от 6 до 10 недель.

    Потом Луневу будет сложно пробиться даже на место третьего вратаря. Закончилась аренда в «Бранне» для 22-летнего норвежского голкипера Леннарта Гриля. На время лечения Лунева Гриль займет его место в составе.

    Даже если Лунев будет доступен к середине апреля, то уже вряд ли сыграет за «Байер» в этом сезоне Бундеслиги (если, конечно, не случится ничего непредвиденного). Допустим, Лунев восстановится к 16 апреля. Календарь «Байера» в чемпионате Германии с того момента:

    • «Лейпциг», 16.04. Прямой конкурент за место в еврокубках.
    • «Гройтер Фюрт», 23.04.
    • «Айнтрахт», 30.04. Прямой конкурент за место в еврокубках.
    • «Хоффенхайм», 07.05. Прямой конкурент за место в еврокубках.
    • «Фрайбург», 14.05. Прямой конкурент за место в еврокубках.

    Какие истории есть вокруг Лунева, его игры в «Байере» и жизни в Германии?

    Первый – «Байер» выпустил видео, где игроки сами показывают, как произносятся их имена и фамилии:

    Второй – в сентябре Лунев получил вызов в сборную России. Хотя до этого тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказывал, что приглашения получат только игроки с практикой. На тот момент Лунев не сыграл ни одной встречи за «Байер».

    Третий – Лунев учит немецкий. Про это говорит так: «Мне помощник тренера посоветовал приложение Duolingo. Плюс видео в YouTube. Стараюсь, просто не всегда времени много получается уделять этому. Много нюансов. Хотелось бы это все стремительно, легче, но, честно скажу, немецкий – очень тяжелый».

    Четвертый – недавно Лунев дал большое интервью официальному сайту «Байера». В нем Лунев рассказал о России: выделил главные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, порекомендовал борщ, назвал Пушкина, Толстого и Достоевского главными писателями страны. Полное интервью вы можете прочитать здесь.

    Тексты по теме:

    Лунев – в «Байере». Надо удивляться? Какие шансы? Как сейчас дела у «Байера»?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, официальный сайт «Байера»
    Рейтинг: 4 Голосов: 4
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100745

      zigbert 21 февраля 2022, 11:38

      Вратарь средней руки. Но травмы не дают ему полностью реализовать себя. Это было заметно еще в Зените.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33457

      oyabun 19 января 2022, 06:40

      Похоже загубил свою карьеру. Понятно что все наши игроки мечтают уехать играть в европейский клуб. Но ключевое слово при этом "Играть"! А не сидеть на лавке. А остался бы в России, наверняка играл бы стабильно.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1317

      Taps 18 января 2022, 22:43

      Очередной "кокорин" на заработках.

      1
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