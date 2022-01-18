Как дела у Лунева в «Байере». Сыграл всего один матч (проиграл), учит немецкий, вспоминает Пушкина

Сейчас надолго вылетел из-за травмы.

Прошлым летом контракт Андрея Лунева с «Зенитом» истек, и он стал свободным агентом. Вокруг будущего Лунева было много слухов, но он выбрал, кажется, самый сложный вариант – уехал из России вообще. Лунев подписал контракт с «Байером». Соглашение рассчитано на два года. О своем трансфере Лунев говорил:

«Честно говоря, когда только услышал, это было на уровне фантастики. Я не сильно верил. Но как только мы вышли на видеозвонок – все, вопросов не было. Вопрос решен, главное – уладить все нюансы».

Как играет Лунев за «Байер»?

Если говорить коротко, то пока у Лунева практически не было шансов проявить себя.

• Он сыграл только в одном официальном матче за «Байер». В последнем туре группового этапа Лиги Европы «Байер» приехал в гости к «Ференцварошу» и проиграл 0:1. Лунев провел на поле все 90 минут, но пропущенный им гол не изменил турнирного положения в группе «Байера»: команда уже вышла в плей-офф турнира.

О том матче Лунев говорил: «Я не волновался, а был сосредоточен. Хотя немного волнения все же было, в официальных матчах я не играл полгода, с мая. Так что, конечно, немного волновался. Я ожидал, что у меня будет больше возможностей проявить себя, больше поработать. Но получилось нехорошо из-за результата, мы проиграли. Один удар – один гол. Конечно, я не ожидал этого. Разумеется, я недоволен, но любой, кто видел игру, может подтвердить, что я провел неплохой матч».

• В пяти матчах ЛЕ до этого в воротах был Лукаш Градецки, Лунев же находился на скамейке.

• Лунев 19 раз попадал в заявку «Байера» на матчи Бундеслиги, но не вышел ни в одном. Все это время в воротах «Байера» тоже был Лукаш Градецки.

Доволен ли Лунев своим положением? Он лишь раз прямо говорил об этом:

«Не скажу, что прям напрягает, что у меня нет практики, но не очень комфортно. Хочется всегда играть и приносить пользу команде. Пока жду своего шанса. И когда появится возможность закрепиться в основном составе, постараюсь ей воспользоваться. Шанс может быть в любой момент. И к нему надо быть готовым».

В то же время его агент Антон Смирнов рассказал, что «Байер» во всем доволен Луневым.

Будет ли у Лунева в ближайшем будущем больше времени?

В самом ближайшем – вряд ли. Сейчас Лунев надолго останется без игры: из-за повреждения синдесмоза берцовых костей ему потребовалась операция. Срок восстановления составит от 6 до 10 недель.

Потом Луневу будет сложно пробиться даже на место третьего вратаря. Закончилась аренда в «Бранне» для 22-летнего норвежского голкипера Леннарта Гриля. На время лечения Лунева Гриль займет его место в составе.

Даже если Лунев будет доступен к середине апреля, то уже вряд ли сыграет за «Байер» в этом сезоне Бундеслиги (если, конечно, не случится ничего непредвиденного). Допустим, Лунев восстановится к 16 апреля. Календарь «Байера» в чемпионате Германии с того момента:

«Лейпциг», 16.04. Прямой конкурент за место в еврокубках.

«Гройтер Фюрт», 23.04.

«Айнтрахт», 30.04. Прямой конкурент за место в еврокубках.

«Хоффенхайм», 07.05. Прямой конкурент за место в еврокубках.

«Фрайбург», 14.05. Прямой конкурент за место в еврокубках.

Какие истории есть вокруг Лунева, его игры в «Байере» и жизни в Германии?

Первый – «Байер» выпустил видео, где игроки сами показывают, как произносятся их имена и фамилии:

«Байер» выпустил классное видео, где игроки разных национальностей произносят свои имена.И внезапно в конце – Андрей Лу́нев. То есть не Лунeв? pic.twitter.com/6Z2jaB6B5p — Гол (@Golrusuper) October 26, 2021

Второй – в сентябре Лунев получил вызов в сборную России. Хотя до этого тренер вратарей сборной Виталий Кафанов рассказывал, что приглашения получат только игроки с практикой. На тот момент Лунев не сыграл ни одной встречи за «Байер».

Третий – Лунев учит немецкий. Про это говорит так: «Мне помощник тренера посоветовал приложение Duolingo. Плюс видео в YouTube. Стараюсь, просто не всегда времени много получается уделять этому. Много нюансов. Хотелось бы это все стремительно, легче, но, честно скажу, немецкий – очень тяжелый».

Четвертый – недавно Лунев дал большое интервью официальному сайту «Байера». В нем Лунев рассказал о России: выделил главные достопримечательности Москвы и Санкт-Петербурга, порекомендовал борщ, назвал Пушкина, Толстого и Достоевского главными писателями страны. Полное интервью вы можете прочитать здесь.

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