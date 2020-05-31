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    Флик сделал «Баварию» неуязвимой. И стал круче Гвардиолы (официально)


    5
    Голосов: 3
    31.05.2020 15:55
    10 побед подряд и лучший тренерский результат за 55 лет.

    В ноябре-2019 Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Баварии» и поднял результаты, а в апреле продлил контракт до 2023 года. Матч с «Фортуной» (5:0) – рекорды и залипательные цифры:

    • «Бавария» выиграла в Бундеслиге восьмой матч подряд (во всех турнирах – 10-й), а последний раз проигрывала в декабре менхенгладбахской «Боруссии» (1:2);
    • Флик выиграл с «Баварией» 22 матча из 25 во всех турнирах (одна ничья и два поражения) и обошел Гвардиолу, который за этот период победил 21 раз. Это лучший клубный результат с 1965 года.
    • Левандовски сделал дубль, забил всем командам Бундеслиги и вышел на первое место среди лучших бомбардиров сезона в топ-лигах;
    • Мюллер отдал 18-ю голевую передачу в сезоне. Больше него в истории Бундеслиги после 29-го тура не набирал никто.

    За пять туров до финиша «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом, но у дортмундской «Боруссии» – матч в запасе. Фиксируем мощь «Баварии» одной картинкой:

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Pool v / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2243

      BlackMurder 8 часов назад

      Рано его восхвалять, он заслуживает уважения, это не обсуждается, но и богом его делать рано, при нем мне игра нравится больше чем при гвардиоле, не люблю тикитаку

      4
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      Рейтинг: +1232

      FENIX-SL 9 часов назад

      пипу все равно обожествлять будут
      при чем не болельщики баварии ахахахахаха

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +10084

      Cules2013 9 часов назад

      с Пепом будем сравнивать, как 3 года протренирует Баварию. У Гвардиолы - 7 трофеев, у Флика - ноль, оно и немудрено, кто ж блин по ходу сезона-то сравнения делает через 25 матчей)

      2
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      ...
      Рейтинг: +539

      elessar arnor > Cules2013 9 часов назад

      он начинающий, уже неплохо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10084

      Cules2013 > elessar arnor 9 часов назад

      Ну так о том и речь, не более. К тому же ближайшие полгода-год будут весьма странными и непоказательными из-за К-вируса. Если проиграет важные турниры - можно всё списать на неготовность и недотренированность команды, выиграет - на такое же состояние, но у соперника) И в чём-то будут правы.
      На самом деле, поставить всех в одинаковые условия нельзя. А уж тем более рассчитывать, что все одинаково негативно и позитивно воспримут такие изменения. Это отмазка для тех, кто не вдумывается в подобные вещи.

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      Рейтинг: +539

      elessar arnor > Cules2013 9 часов назад

      ты прав

      есть предчувствие, что удивит в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +1232

      FENIX-SL > Cules2013 7 часов назад

      ну а чего ты мне минусанул
      все знакомые мои что болеют за баварию..никогда не радовались игре при пепе как болельщики барселоны

      0
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      Рейтинг: +10084

      Cules2013 > FENIX-SL 5 часов назад

      я не радовался игре Баварии, я её вообще не смотрел, во многом потому, что не особый поклонник Бундеслиги. Смотрю Ла Лигу и АПЛ.
      Не люблю, когда коверкают чужие имена и фамилии ради троллинга.
      ну а позицию по Флику все адекватные люди имеют одну и ту же - рано делать выводы.

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