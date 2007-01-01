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    Чтобы быть лучшим бомбардиром в сильной лиге, надо быть старым


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    Голосов: 1
    Сегодня, 20:13
    Из молодых забивают только Вернер и Мбаппе.

    Мы заметили необычный тренд: в этом сезоне в топовых лигах забивают в основном игроки старше 29 лет. Если конкретно, то моложе лучший бомбардир только в одной лиге – в Германии. Там лидирует Тимо Вернер, которому 23 года.

    Если мы возьмем по два лидера от каждой лиги, то появится еще один молодой игрок – во Франции на втором месте 21-летний Килиан Мбаппе.

    В других лигах дела идут так:

    • Россия: Артем Дзюба (31), Эльдор Шомуродов (24).
    • Португалия: Пицци (30), Карлос Винисиус (24).
    • Украина: Жуниор Мораес (32), Александр Филиппов (27).

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de / Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
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      Рейтинг: +188

      NEONFOL 1 час назад

      Ну роналду иммобиле, месси, левандовский они и в 25 были лучшими, притянули за уши статистику, просто игроки которым около 30 в разы сильнее молодых, исключение мбаппе и вернер, только эти несколько человек со всего молодого поколения показывают более менее стабильную игру, а так поколение послабже предыдущих

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