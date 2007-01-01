Чтобы быть лучшим бомбардиром в сильной лиге, надо быть старым

Из молодых забивают только Вернер и Мбаппе.

Мы заметили необычный тренд: в этом сезоне в топовых лигах забивают в основном игроки старше 29 лет. Если конкретно, то моложе лучший бомбардир только в одной лиге – в Германии. Там лидирует Тимо Вернер, которому 23 года.

Если мы возьмем по два лидера от каждой лиги, то появится еще один молодой игрок – во Франции на втором месте 21-летний Килиан Мбаппе.

В других лигах дела идут так: