Чтобы быть лучшим бомбардиром в сильной лиге, надо быть старым

Мы заметили необычный тренд: в этом сезоне в топовых лигах забивают в основном игроки старше 29 лет. Если конкретно, то моложе лучший бомбардир только в одной лиге – в Германии. Там лидирует Тимо Вернер, которому 23 года.
Если мы возьмем по два лидера от каждой лиги, то появится еще один молодой игрок – во Франции на втором месте 21-летний Килиан Мбаппе.
В других лигах дела идут так:
- Россия: Артем Дзюба (31), Эльдор Шомуродов (24).
- Португалия: Пицци (30), Карлос Винисиус (24).
- Украина: Жуниор Мораес (32), Александр Филиппов (27).