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    Мы не заметили: фол на чужой половине стал важным элементом футбола


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    Голосов: 1
    Сегодня, 16:35
    Показываем на примере Дзаньоло и Гвардиолы.

    Странный факт: Николо Дзаньоло из «Ромы» – самый фолящий игрок Серии А, у него 29 нарушений в 13 матчах. Что здесь странного? То, что Дзаньоло – атакующий полузащитник. А все остальные футболисты в топе по фолам в Италии – опорники и защитники.

    Первая мысль – этот Дзаньоло что, такой агрессивный? Вторая – может, дело не только в нем, а в команде и ее стиле?

    Лезем в статистику. «Рома», оказывается, лидер по фолам за матч в Серии А (15,5). Из-за чего это может быть? Вероятно, из-за нового тренера (Фонсеки), который работает в клубе первый сезон. И у которого есть важная стилистическая установка для команды – отбирать мячи сразу после потерь.

    Почему именно Дзаньоло нарушает чаще всех

    • Во время стандартов у чужих ворот Дзаньоло чаще остается в зоне подбора – для атаки вторым темпом и чтобы предотвращать контратаки. Естественно, останавливая быстрые атаки, иногда приходится фолить.

    • Для Фонсеки важен контрпрессинг (мгновенное вступление в отбор после потери). Чаще всего потери происходят на финальной трети – как раз в зонах, где играет Дзаньоло.

    • Дзаньоло очень активен в самом прессинге – четверть его нарушений были сделаны после вступления в отбор, когда соперник владел мячом.

    В последние десятилетия футбол сильно изменился: появились прессинг и контрпрессинг, а линия обороны, когда команда владеет мячом, стала поднниматься до центра поля. В таких раскладах сложно обороняться против быстрых контратак. Поэтому значимость «тактического фола» серьезно возросла.

    Тактический фол – важный чит Гвардиолы

    Прошлый сезон: если брать только время, проведенное без мяча, «Сити» – лидер АПЛ по фолам.

    Дело в стиле Гвардиолы, о котором мы писали выше. Высокая линия обороны. Моментальный отбор после потери, даже если он будет стоить фола. «Ман Сити» обороняется на чужой половине поля – в этом стиль команды.

    За это Гвардиолу уже несколько лет прессуют коллеги и журналисты:

    • Моуринью: «Они атакуют большим числом и поэтому каждый раз, когда теряют владение, просто совершают тактические фолы».
    • Сульшер: «Не сомневаюсь, что он будут целиться в твои лодыжки и пятки, пытаясь ударить тебя».
    • Гарри Невилл: «Манчестер Сити» использует много грязных приемов. Они фолят чуть ли не каждый раз, когда соперник отбирает мяч и выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, но мне это нравится».

    Гвардиола отмахивается от всех выпадов по тактическим фолам «Сити» и говорит, что никогда в карьере не давал игрокам установку специально фолить. Но его несколько раз спалили.

    В фильме про «Манчестер Сити» (All or Nothing), который снимали во время чемпионского сезона-17/18, есть момента, когда помощник Пепа Микель Артета разговаривает в раздевалке с полузащитниками (Сильвой, Де Брюйне и Гюндоганом). И просит их нарушать правила в момент, когда теряют мяч.

    Родри, пришедший в команду этим летом, после пяти туров давал интервью, в котором рассказывал о специфики адаптации. И случайно ляпнул лишнего: «Я учусь новым вещам: как двигаться, когда оставаться на месте, когда совершать тактический фол».

    Британские аналитики даже связывают приход Родри с ухудшениями результатов «Сити». Фернандиньо идеально справлялся с задачей фолить в нужный момент, но в этом сезоне на его позиции играет неадаптированный Родри, и соперники получают больше свободы в контратаках.

    Мы сильно недооценивали важность тактического фола. Теперь – будем обращать внимание.

    «Я влюблен в тактику». Новый тренер «Ромы» помешан на контроле мяча и высоком темпе

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии3
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      Рейтинг: +61

      Йост 6 минут назад

      За любой фол надо наказывать, а особенно за тактический, так как он является умышленным, а значит преднамеренным. Можно сразу красную показывать, но судьи на это закрывают глаза. Такая у них установка от судейского корпуса ФИФА

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      Рейтинг: +257

      Алеха32 28 минут назад

      Тактически грамотный фол,без повреждения аппонента, это любой командный вид спорта практикует.

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      Рейтинг: +8887

      DeStar 2 часа назад

      Гвардиола пытается хоть что-то новое придумать, а если не придумать, то довести это до совершенства и извлечь из этого максимальную " прибыль", так что я даже рад буду, если гварди специально так и тренирует их, фолить( я про тактические фолы), потому что у сити это реально получается очень грамотно, Браво Пеп, и донес и довел это до автоматизма у команды

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