Показываем на примере Дзаньоло и Гвардиолы.

Странный факт: Николо Дзаньоло из «Ромы» – самый фолящий игрок Серии А, у него 29 нарушений в 13 матчах. Что здесь странного? То, что Дзаньоло – атакующий полузащитник. А все остальные футболисты в топе по фолам в Италии – опорники и защитники.

Первая мысль – этот Дзаньоло что, такой агрессивный? Вторая – может, дело не только в нем, а в команде и ее стиле?

Лезем в статистику. «Рома», оказывается, лидер по фолам за матч в Серии А (15,5). Из-за чего это может быть? Вероятно, из-за нового тренера (Фонсеки), который работает в клубе первый сезон. И у которого есть важная стилистическая установка для команды – отбирать мячи сразу после потерь.

Почему именно Дзаньоло нарушает чаще всех

• Во время стандартов у чужих ворот Дзаньоло чаще остается в зоне подбора – для атаки вторым темпом и чтобы предотвращать контратаки. Естественно, останавливая быстрые атаки, иногда приходится фолить.

• Для Фонсеки важен контрпрессинг (мгновенное вступление в отбор после потери). Чаще всего потери происходят на финальной трети – как раз в зонах, где играет Дзаньоло.

• Дзаньоло очень активен в самом прессинге – четверть его нарушений были сделаны после вступления в отбор, когда соперник владел мячом.

В последние десятилетия футбол сильно изменился: появились прессинг и контрпрессинг, а линия обороны, когда команда владеет мячом, стала поднниматься до центра поля. В таких раскладах сложно обороняться против быстрых контратак. Поэтому значимость «тактического фола» серьезно возросла.

Тактический фол – важный чит Гвардиолы

Прошлый сезон: если брать только время, проведенное без мяча, «Сити» – лидер АПЛ по фолам.

Дело в стиле Гвардиолы, о котором мы писали выше. Высокая линия обороны. Моментальный отбор после потери, даже если он будет стоить фола. «Ман Сити» обороняется на чужой половине поля – в этом стиль команды.

За это Гвардиолу уже несколько лет прессуют коллеги и журналисты:

Моуринью: «Они атакуют большим числом и поэтому каждый раз, когда теряют владение, просто совершают тактические фолы».

Сульшер: «Не сомневаюсь, что он будут целиться в твои лодыжки и пятки, пытаясь ударить тебя».

Гарри Невилл: «Манчестер Сити» использует много грязных приемов. Они фолят чуть ли не каждый раз, когда соперник отбирает мяч и выходит в контратаку. В этой команде много цинизма, но мне это нравится».

Гвардиола отмахивается от всех выпадов по тактическим фолам «Сити» и говорит, что никогда в карьере не давал игрокам установку специально фолить. Но его несколько раз спалили.

В фильме про «Манчестер Сити» (All or Nothing), который снимали во время чемпионского сезона-17/18, есть момента, когда помощник Пепа Микель Артета разговаривает в раздевалке с полузащитниками (Сильвой, Де Брюйне и Гюндоганом). И просит их нарушать правила в момент, когда теряют мяч.

Родри, пришедший в команду этим летом, после пяти туров давал интервью, в котором рассказывал о специфики адаптации. И случайно ляпнул лишнего: «Я учусь новым вещам: как двигаться, когда оставаться на месте, когда совершать тактический фол».

Британские аналитики даже связывают приход Родри с ухудшениями результатов «Сити». Фернандиньо идеально справлялся с задачей фолить в нужный момент, но в этом сезоне на его позиции играет неадаптированный Родри, и соперники получают больше свободы в контратаках.

Мы сильно недооценивали важность тактического фола. Теперь – будем обращать внимание.

