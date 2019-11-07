Фернандеш вернулся! Забил шедевр и напомнил, какой он классный игрок

А мы уже стали забывать, кто был лучшим легионером РПЛ в последние пять лет.

Летом у 33-летнего Мануэля Фернандеша истек контракт с «Локомотивом», и он несколько месяцев не мог найти новый клуб. Трансферное окно закончился, Ману остался без команды.

В начале сентября на Фернандеша вышел «Краснодар», у которого был дефицит атакующих полузащитников: Кабелья неожиданно травмировался, Классон продолжал (и продолжает) лечиться, Намли долго адаптировался. Фернандеш согласился на контракт с явным понижением в зарплате.

Мануэль был рад переходу в «Краснодар» и рассказывал, что выбрал клуб в том числе из-за стиля:

«Да, мне по душе такая (атакующая) игра – много владеть мячом, искать свои шансы на атакующей трети поля. Считаю, что «Краснодар» способен сделать меня более сильным футболистом».

Первые недели Ману набирал форму и почти не играл: 12 минут в сентябре, 72 минуты до конца октября. В первый раз в старте Фернандеш вышел 27 октября – против «Оренбурга»; и сразу забил гол.

Матч против «Трабзонспора» – третий для Фернандеша в старте в «Краснодаре». И лучший в новом клубе. Ману забил два гола и помог команде выиграть (3:1) ; один из них – шедевр, смотрите:

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) November 7, 2019

Фернандеш уже шестой год играет в России. Все это время – он один из лучших легионеров и игроков лиги. Ману очень техничный, физически сильный, умный футболист. В «Локомотиве» несколько лет подряд он был лучшим по созданным для партнеров моментам и обостряющим пасам.

Курбан Бердыев говорил, что без Ману «Локомотив» был бы намного слабее:

«Фернандеш получает мяч у штрафной – жди беды. Он просто великолепно выглядит в этом чемпионате. Нашел же Семин к нему подход. Сейчас, я считаю, это лучший игрок чемпионата.

От него зависит командная игра. Уберите Фернандеша – будет другой «Локомотив». Не дай бог, он получит травму. Такие игроки украшают чемпионат. Хочется видеть больше вот таких легионеров».

О Фернандеше говорят как об умном, начитанном футболисте, который любит побыть один и много времени проводит в зале.

Ману в цитатах

• Даниил Уткин в последнем выпуске «Красавы»: «Ману живет на базе. И очень часто он здесь работает. И после тренировок, и до».

• Семин: «Историю России в «Локомотиве» лучше всех знает Фернандеш. Он столько книг читает».

• Сам Фернандеш о себе: «Меня интересуют глобальные мировые процессы, могу читать и про экономику, и про политику.

Не могу назвать себя одиноким человеком, но побыть в одиночестве люблю. Обедаю я один, потому что немного запаздываю, задерживаюсь в тренажерном зале. Возможно, я не самый общительный человек, но для меня самое главное – это то, как ты отдаешься клубу.

Люблю сыграть эффектно, красиво, создать момент из ничего. Да, порой не получается. Когда ты не теряешь мяч – никто не жалуется. Если потерял – сразу виноват. Слушайте, я могу сохранять мяч каждый раз, играя назад. Но в чем смысл? Я должен обострять игру, а не сушить ее».

Его агент Паулу Барбоза: «Мануэл – очень осведомленный игрок. Ходячая энциклопедия – его можно спросить, о чем хотите, он знает все – историю клуба, местных легенд. Поэтому он приехал не просто так, подготовился.

Алекс Фергюсон называл его большим талантом и хотел видеть в клубе. Но в итоге стороны не договорились по финансовым моментам – и Фернандеш оказался в аренде в «Эвертоне». А потом – в «Валенсии».