Пожонглировал мячом и забил через себя в падении. Украшаем день суперголом из Аргентины

Премия Пушкаша уже ждет.

«Эстудиантес» разгромил «Индепендьенте» в третьем тура чемпионата Аргентины со счетом 3:0.

Полузащитник победителей Энцо Калински забил классный гол, сделав счет окончательным. Он сыграл на отскоке, понабивал мяч и в прыжке ударом через себя в падении направил его в ворота.

Это очень красиво.

¿EL MEJOR GOL DEL TORNEO? En #PrimeraTapa repasamos el golazo de Enzo Kalinski ante Independiente y debatimos: ¿es el mejor tanto hasta el momento? pic.twitter.com/EI8x2qHpZa — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) August 20, 2019

«Это самый красивый гол в моей карьере, – радовался после игры Калински. – После игры парни говорили: «Ты сумасшедший, как ты вообще это сделал?». «Эстудиантес» выиграл второй матч в сезоне. Клуб возглавляет экс-игрок «Барселоны» Габриэл Милито.

Калински – 32-летний центральный полузащитник, который никогда не играл в Европе. Выступал в Аргентине, Чили и Мексике, выигрывал аргентинскую и чилийскую лиги и Кубок Либертадорес за «Сан-Лоренцо» вместе с Пабло Баррьентосом (помните этого игрока по ФК «Москва»?).

Интересно, что восемь лет назад Калински мог дебютировать за сборную Польши (у него есть польские корни), но ответил отказом на это предложение.