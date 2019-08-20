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    Пожонглировал мячом и забил через себя в падении. Украшаем день суперголом из Аргентины


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 10:43
    Премия Пушкаша уже ждет.

    «Эстудиантес» разгромил «Индепендьенте» в третьем тура чемпионата Аргентины со счетом 3:0.

    Полузащитник победителей Энцо Калински забил классный гол, сделав счет окончательным. Он сыграл на отскоке, понабивал мяч и в прыжке ударом через себя в падении направил его в ворота.

    Это очень красиво.

    «Это самый красивый гол в моей карьере, – радовался после игры Калински. – После игры парни говорили: «Ты сумасшедший, как ты вообще это сделал?». «Эстудиантес» выиграл второй матч в сезоне. Клуб возглавляет экс-игрок «Барселоны» Габриэл Милито.

    Калински – 32-летний центральный полузащитник, который никогда не играл в Европе. Выступал в Аргентине, Чили и Мексике, выигрывал аргентинскую и чилийскую лиги и Кубок Либертадорес за «Сан-Лоренцо» вместе с Пабло Баррьентосом (помните этого игрока по ФК «Москва»?).

    Интересно, что восемь лет назад Калински мог дебютировать за сборную Польши (у него есть польские корни), но ответил отказом на это предложение.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер «Эстудиантеса»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии2
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      Рейтинг: +771

      Benifacto 53 минуты назад

      это было быстро)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7949

      Cules2013 1 час назад

      Пляжный футбол прямо)

      2
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