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    Чемпионству «Бенфики» больше всех радовался русский вратарь. Он залез на перекладину и показывал кубок болельщикам


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    Голосов: 0
    Сегодня, 22:23
    Иван Злобин уже три года играет в системе клуба.

    «Бенфика» в 37 раз в истории стала чемпионом Португалии. Золотую медаль получил и 22-летний русский вратарь Иван Злобин. В этом сезоне чемпионата Португалии он не провел ни одного матча, всего три раза попала в заявку на игры. Но праздновал он так, будто отыграл все матчи в сезоне: залез на перекладину, привлек внимание журналистов, фотографов, взял кубок и показывал его болельщикам.

    Плюс один эмоциональный сюжет в твиттер «Бенфики».

    Кто такой Злобин

    Несколько фактов об игре голкипера в России:

    • Родился в Тюмени. Начинал карьеру там же, играл за местную команду в ДФЛ.

    • На одном детском турнире Злобин приглянулся академии Коноплева, «Краснодару» и «Локомотиву». Семья выбрала вариант с Тольятти. Позже Злобин объяснял: «Мы выбрали Тольятти – отношение подкупило. Дома 12-й день рождения справил в марте 2009-го – и поехали с мамой. Прошел просмотр, остался».

    • В академии Коноплева Злобин провел четыре года. Дальше его карьере там помешала нестабильная ситуация. На последнем турнире как вратаря «Коноплевки» вратаря заметил скаут из ЦСКА. Поговорив с родителями, он уехал в Москву, прошел сборы с ЦСКА и подписал контракт с клубом.

    • В ЦСКА для Злобина была всего пара положительных моментов. Первый – тренировки и матчи за дубль. Вторая – работа с Вячеславом Чановым. Злобин с теплом вспоминал занятия с Чановым. В свою очередь Чанов говорил: «Я видел Злобина дублером Акинфеева, но увы. Может, через Португалию когда-нибудь вернется».

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    Публикация от text (@zlobyan)

    • Заиграть в ЦСКА ему не дали повреждения. Плюс Злобин понимал, что соперничать с Акинфеевым за место в основе будет крайне тяжело.

    Карьера Злобина в Португалии началась с того, что российский бизнесмен приобрел «Униан Лейрию». Когда-то в «Лейрии» засветились Ян Облак, Хуго Алмейда, Нуну Валенте, Дерлей, а в 2001 году ее даже тренировал Жозе Моуринью. За десять лет статус команды упал до полупрофессиональной, а Толстиков закупил туда кучу талантливой молодежи. В том числе из России и стран СНГ. За те 3 года, что Толстиков управлял «Лейрией» в команде играли Максим Мартусевич, Томас Рукас, Виталий Лысцов и Иван Злобин. Последние два игрока в итоге оказались в «Бенфике Б».

    Злобин – полная противоположность образу типичного молодого русского игрока. Он – не про шумные тусовки и дискотеки. У Злобина было два больших интервью для российских изданий в котором он рассказывал, что часто отдыхает, читая книги, ходит в музей современного искусства в Лиссабоне, спокойно обсуждает местную кухню. Кстати, судя по видео с хайлайтами Злобина в матчах молодежного португальского чемпионата, он в полном порядке еще и в футбольном плане.

    В сентябре Злобин продлил контракт с «Бенфикой» до 2024 года. В новом соглашении был лично заинтересован главный тренер команды Бруну Лаже. «У нас было много вратарей, но Иван показывал убедительную игру. Думаю, он станет основным голкипером через пару-тройку сезонов. В его ситуации важны постоянная работа и прогресс», – говорил Лаже.

    В словах Лаже есть правда. Год назад на официальном сайте команды фотография Злобина была лишь по ссылках с событиями, связанными со вторым составом. Теперь у него есть собственная страничка в разделе основы.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: инстаграм Ивана Злобина
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
    Комментарии2
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      Рейтинг: +188

      Parker8 14 минут назад

      Играть, не играет, но радуется за всю команду, красава!

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      Рейтинг: +234

      Вальдемар IV 21 минуту назад

      это к вопросу о переходе наших игроков в европу, конечно они лучше будут править в аду так сказать и рубить бабки, чем сидеть на лавках дубля пусть и чемпиона.

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