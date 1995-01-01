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    Судья отработал матч АПЛ, а потом зажег на трибунах команды четвертого дивизиона


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    Сегодня, 12:30
    Рекорды по удалениям, скандалы, клубная любовь.

    Сейчас все обсуждают радость одного человека. Видео запостил даже клубный твиттер клуба «Транмер». Его герой – арбитр Майк Дин. 12 мая он отработал игру «Бернли» и «Арсенала», а теперь отмечал на трибунах победу «Транмера» в полуфинале плей-офф четвертой лиги.

    До выхода в третий дивизион клубу осталась одна победа. 25 мая на «Уэмбли» сыграют «Транмер» и «Ньюпорт».

    «Майк любит «Транмер». Он часто приходит к нам, я рад за него», – рассказал главный тренер клуба Микки Меллон. Сомнений больше нет – Дин болеет именно за «Транмер». До этого ему приписывали любовь к «Тоттенхэму», когда Майк порадовался (или нет?) голу команды в ворота «Астон Виллы».

    50-летний Майк Дин – самый опытный арбитр в английской Премьер-лиге. В АПЛ он отработал уже 19 сезонов, а всего отсудил 482 матча. В апреле он дошел до важной отметки: Дин стал первым арбитром, на счету которого 100 красных карточек в АПЛ. Первую из них он показал еще в 2001 году.

    В последнее время репутацию Дина портили скандалы. После игры «Тоттенхэма» и «Бернли» он поссорился с Покеттино. Тренер «Тоттенхэма» получил дисквалификацию на два матча, а затем долго говорил о всеобщей несправедливости. Началось все с банального – Дин неправильно назначил угловой, который превратили в гол игроки «Бернли».

    Была в карьере Дина и ссылка в Чемпионшип. В январе 2017-го судью временно убрали из АПЛ, а через четыре дня произошла странная ситуация. В игре «Барнсли» и «Лидса» Дин поставил пенальти за игру рукой, вот только мяч попал в нее за пределами штрафной. Даже после этого арбитра не перестали уважать. Этой весной он стабильно получал назначение почти в каждом туре АПЛ.

    Сезон завершен. Теперь можно болеть за любимую команду на трибунах и переживать только за ее результат.

    Кстати, в АПЛ творилось много веселья:

    «Манчестер Сити» – чемпион. Смотрим, как команда завоевала титул

    Как же обидно за «Ливерпуль»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
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