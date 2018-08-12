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    Нелепейшее удаление из-за ссоры с партнером. Такого еще не было


    4
    Голосов: 3
    12.08.2018 09:15
    Ничего не понял даже судья.

    В первом дивизионе Польши иногда происходят странные вещи. Парадоксальный матч «ГКС-Ястшембе» и «Хойнице» должен был завершиться победой аутсайдера. Игроки «ГКС-Ястшембе» в три раза превзошли по ударам соперника из верхней половины таблицы. Проблема в том, что финальный навал омрачило странное удаление.

    Патрик Скореки еще в первом тайме получил желтую за чрезмерное желание, а потом совсем не справился с эмоциями. Он что-то не поделил с партнером и со злостью оттолкнул его в сторону. На это обратил внимание судья, который сразу удалил Скореки. Не помогли даже протесты пострадавшего и других партнеров Патрика.

    «Польский футбол – это мем»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: YouTube
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +142

      Serg54-45 13 августа 2018, 05:33

      Все правильно сделал, неспортивное поведение, какая разница к противнику или к своему.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +370

      GrizzlyD 12 августа 2018, 20:52

      поляки дибилы

      0
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > GrizzlyD 12 августа 2018, 20:56

      А ты идиот

      3
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      ...
      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > все_будет_AUDI 13 августа 2018, 08:16

      ты дебил

      0
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      Рейтинг: +84

      slava_smith 12 августа 2018, 12:06

      Почему такого не было? Забыли, что ли, про Радимова и Риксена?

      3
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      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > slava_smith 14 августа 2018, 09:50

      Усмана Дабо, Кирана Дайера,Великого Джои Бартона. ))) Много таких веселых ребят.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 12 августа 2018, 09:53

      Неспортивное поведение. Можно удалить за то, что газон пинал.

      6
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > sochi-2013 12 августа 2018, 19:12

      Совершенно верно!Ничего необычного...

      3
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