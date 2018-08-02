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    Вратарь впервые дает интервью во время матча. Он играл с микрофоном


    4.2
    Голосов: 6
    02.08.2018 21:45
    Будущее уже здесь.

    Звезды MLS и «Ювентус» играли товарищеский матч, который завершился непримечательным счетом 1:1 и победой «Юве» в серии пенальти. Главное в такой игре совсем не результат. В воротах команды MLS играл известный вратарь Брэд Гьюзан, который помог журналистам ESPN с их новой задумкой. Гьюзану на ухо нацепили наушник, чтобы он мог отвечать на вопросы прямо во время матча. За минуты общения Гьюзан не пропустил ни одного гола, а заодно объяснил некоторые моменты своей игры.

    Выглядело это общение вот так:

    Не всем это понравилось.

    «Лучше бы они позволили Гьюзану играть в игру. Какая смешная вещь, когда вратаря делают основным комментатором в середине матча».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 4.2 Голосов: 6
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 7 августа 2018, 15:20

      +++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 7 августа 2018, 11:40

      Забавно получилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2018, 12:14

      надо это задумку перенять тренерам чтобы на ухо каждому игроку во время матча подсказывать и указывать))

      8
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 3 августа 2018, 05:59

      Супер короткая новость

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 августа 2018, 01:50

      бредовая идея, вот уж что точно противоречит духу футбола.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 21:56

      Дом-2 ептыть...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 августа 2018, 21:55

      В следующей игре телеканал обещал повесить микрофон на судью...

      3
      Ответить
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