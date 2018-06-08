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    Овечкин – великий. Теперь точно


    3.6
    Голосов: 15
    08.06.2018 12:10
    Русский капитан поднял Кубок Стэнли и вошел в историю.

    Скоро нам болеть за сборную России на ЧМ-2018, поэтому требуется вдохновляющая история. Историческая победа «Вашингтона» подходит идеально. Овечкин старался для себя, но помог успехом всем россиянам. Александр взял Кубок Стэнли впервые в собственной карьере и в 43-летней истории «Кэпиталс». Вместе с ним победили Кузнецов и Орлов – два русских парня, вклад которых тоже нельзя забывать. Впервые с 2002 года главный трофей хоккея подняли сразу три россиянина, а Кузнецов вместе с птичкой из FIFA стал лучшим бомбардиром плей-офф. Это важнейший успех всего русского спорта – пусть и произошел он далеко от России.

    Кузнецов сказал, что шанс на победу Овечкину подарил хоккейный бог. Но на одной вере Кубок Стэнли не получишь – легендарный игрок шел к нему 13 лет через труд и большие разочарования. Часто Овечкина подводила команда, которая разваливалась в плей-офф после сносной регулярки. Еще чаще в решающий момент закрывали самого Овечкина, чтобы он не бросал из любимого левого круга вбрасывания. Кажется, что в этом году на него надеялись меньше обычного. Овечкину уже 32 года, а скорость и кураж в таком возрасте обычно снижаются. Вопреки всему Александр довел «Вашингтон» до праздника – теперь им снова восхищается весь мир.

    Вот несколько значимых вещей от Александра Овечкина в этом сезоне:

    • Он стал первым игроком за 37 лет, который совместил в одном сезоне Кубок Стэнли со званием лучшего бомбардира регулярки (49 шайб) и плей-офф (15). До него в последний раз подобное творил Майк Босси в 1981 году.
    • Александр Овечкин – первый русский капитан-победитель Кубка Стэнли
    • Его 15 голов в плей-офф стали новым рекордом «Вашингтона».
    • Сам Овечкин – шестой игрок в истории, который взял награды MVP регулярного чемпионата и плей-офф, плюс стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги.
    • Гретцки, Лемье, Орр – знакомые фамилии? Овечкин теперь на одном уровне с ними, потому что добавил к трем «Харт Трофи» еще и «Конн Смайт» – награду самому ценному игроку Кубка Стэнли. Легендарный Яромир Ягр считает, что в этом сезоне Овечкин показал свой лучший хоккей за десять лет.

    Все неудачи и испытания Александр Овечкин принимал стойко. А после встречи шайбы с лицом эту машину боялись еще сильнее.

    Он выдохнул только после четвертой победы в финальной серии с «Вегасом»: «Невероятно! Наверное, сейчас я самый счастливый человек на свете. Мы сделали это! Берите пиво и празднуйте!». Посмотрите на эмоции чемпиона – в ближайшее время вы такое вряд ли увидите.

    Александр Овечкин будет на чемпионате мира по футболу. Еще в 2016 году его сделали десятым федеральным послом турнира в России. В футболе он болеет за «Барселону» и московское «Динамо», а однажды мечтает сыграть за москвичей в реальном матче. Причем сама «Барса» тоже топит за Ови и уже поздравила игрока с Кубком Стэнли на официальном сайте. Игрок с таким рвением и самоотдачей мог бы помочь и сборной России. Одного клипа Гая Ричи для мотивации страны не хватит, но история успеха Овечкина должна вдохновить всех.

    Тогда и у сборной России все может получиться.

    Самая удивительная команда года – из Вегаса

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 15
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 11 июня 2018, 11:34

      молодец!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 9 июня 2018, 20:49

      Кто распинался "я на все готов чтобы попасть на олимпиаду" и что в результате,,одни нецензурные выражения

      0
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 июня 2018, 16:26

      не в футболе. так в хоккее есть за кого порадоваться..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 9 июня 2018, 09:23

      13 лет упорного труда и вот наконец ПОБЕДА!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 9 июня 2018, 07:04

      красава

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем 9 июня 2018, 03:47

      Да это легенда Канадского хоккея .Признайтесь что для россии по большому счету эта легенда ни х**я не сделала

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11

      FreeSmoker > х** вам всем 9 июня 2018, 14:52

      Очень много сделал для родного клуба и это пока единственный игрок, который у нас не будет играть ни в одном клубе, кроме Динамо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +211

      х** вам всем > FreeSmoker 9 июня 2018, 17:43

      для меня легендой были и будут ХАРЛАМОВ, МИХАЙЛОВ ,МАЛЬЦЕВ, ЯКУШЕВ, СТАРШИНОВ, БРАТЬЯ МАЙОРОВЫ, ФИРСОВ ,РАГУЛИН,БАЛДАРИС,АНИСИН, БОДУНОВ,-КТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СЛАВУ НАШЕМУ ХОККЕЮ ПРИНЕСЛИ И МНОГИЕ МНОГИЕ ДРУГИЕ НЕ БУДУ ВСЕХ ПЕРЕЧИСЛЯТЬ
      ХОТЯ И МОГУ

      1
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      Рейтинг: +11

      FreeSmoker > х** вам всем 14 июня 2018, 23:04

      Согласен, но это предыдущее поколение, движение не останавливается

      1
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      Рейтинг: +80

      ShO_oM 9 июня 2018, 00:57

      "Чабану"(с) зуб удалить, хз, может в этом всё дело)))

      1
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      Рейтинг: +271

      artem 81 8 июня 2018, 19:15

      Это легенда!!!!!!!!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 8 июня 2018, 17:56

      Поздравляю! Феноменальны игрок и человек. Жаль, что в нашем футболе такого нет. Как минимум последние лет 20-30. Кроме Черенкова, никто на ум не приходит.

      6
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      Рейтинг: +265

      releboy > sochi-2013 8 июня 2018, 19:55

      Протасов, Беланов, Блохин?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > releboy 8 июня 2018, 22:34

      Что ты только Днепр и Динамо Киев вспомнил? ))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > releboy 8 июня 2018, 22:37

      Тогда уж вместо Билана Литовченко. Только не замечал у них такой самоотдачи. Да и патриотизма тоже.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 июня 2018, 16:45

      русский медведь...!!!! вот это харизма и профессионализм!!! удачи ему!

      4
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