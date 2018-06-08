Овечкин – великий. Теперь точно

Русский капитан поднял Кубок Стэнли и вошел в историю.

Скоро нам болеть за сборную России на ЧМ-2018, поэтому требуется вдохновляющая история. Историческая победа «Вашингтона» подходит идеально. Овечкин старался для себя, но помог успехом всем россиянам. Александр взял Кубок Стэнли впервые в собственной карьере и в 43-летней истории «Кэпиталс». Вместе с ним победили Кузнецов и Орлов – два русских парня, вклад которых тоже нельзя забывать. Впервые с 2002 года главный трофей хоккея подняли сразу три россиянина, а Кузнецов вместе с птичкой из FIFA стал лучшим бомбардиром плей-офф. Это важнейший успех всего русского спорта – пусть и произошел он далеко от России.

Кузнецов сказал, что шанс на победу Овечкину подарил хоккейный бог. Но на одной вере Кубок Стэнли не получишь – легендарный игрок шел к нему 13 лет через труд и большие разочарования. Часто Овечкина подводила команда, которая разваливалась в плей-офф после сносной регулярки. Еще чаще в решающий момент закрывали самого Овечкина, чтобы он не бросал из любимого левого круга вбрасывания. Кажется, что в этом году на него надеялись меньше обычного. Овечкину уже 32 года, а скорость и кураж в таком возрасте обычно снижаются. Вопреки всему Александр довел «Вашингтон» до праздника – теперь им снова восхищается весь мир.

Вот несколько значимых вещей от Александра Овечкина в этом сезоне:

Он стал первым игроком за 37 лет, который совместил в одном сезоне Кубок Стэнли со званием лучшего бомбардира регулярки (49 шайб) и плей-офф (15). До него в последний раз подобное творил Майк Босси в 1981 году.

Александр Овечкин – первый русский капитан-победитель Кубка Стэнли

Его 15 голов в плей-офф стали новым рекордом «Вашингтона».

Сам Овечкин – шестой игрок в истории, который взял награды MVP регулярного чемпионата и плей-офф, плюс стал лучшим бомбардиром и снайпером лиги.

Гретцки, Лемье, Орр – знакомые фамилии? Овечкин теперь на одном уровне с ними, потому что добавил к трем «Харт Трофи» еще и «Конн Смайт» – награду самому ценному игроку Кубка Стэнли. Легендарный Яромир Ягр считает, что в этом сезоне Овечкин показал свой лучший хоккей за десять лет.

Все неудачи и испытания Александр Овечкин принимал стойко. А после встречи шайбы с лицом эту машину боялись еще сильнее.

Он выдохнул только после четвертой победы в финальной серии с «Вегасом»: «Невероятно! Наверное, сейчас я самый счастливый человек на свете. Мы сделали это! Берите пиво и празднуйте!». Посмотрите на эмоции чемпиона – в ближайшее время вы такое вряд ли увидите.

Александр Овечкин будет на чемпионате мира по футболу. Еще в 2016 году его сделали десятым федеральным послом турнира в России. В футболе он болеет за «Барселону» и московское «Динамо», а однажды мечтает сыграть за москвичей в реальном матче. Причем сама «Барса» тоже топит за Ови и уже поздравила игрока с Кубком Стэнли на официальном сайте. Игрок с таким рвением и самоотдачей мог бы помочь и сборной России. Одного клипа Гая Ричи для мотивации страны не хватит, но история успеха Овечкина должна вдохновить всех.

Тогда и у сборной России все может получиться.

Самая удивительная команда года – из Вегаса