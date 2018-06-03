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    Самая удивительная команда года – из Вегаса


    3
    Голосов: 22
    03.06.2018 09:05
    Текст про хоккей, который тут нужен.

    О ком мы?

    Хоккейный клуб «Вегас» уже в первый год существования дошел до финала Кубка Стэнли. Там он на равных бьется с «Вашингтоном», где к трофею давно идут Овечкин, Кузнецов и Орлов. Россиянам с соперником явно не повезло. За недолгую жизнь «Вегас» уже вошел в историю НХЛ и всего мирового спорта. Овечкин мечтает о Кубке Стэнли 13 лет. Неизвестные Теодор, Так и Линдберг собрались вместе и могут все ему испортить. Они уже выбили «Лос-Анджелес», «Сан-Хосе» и «Виннипег». Остановка в финале не предусмотрена.

    Создали команду точно не зря:

    Как создавался «Вегас»?

    Лас-Вегас – столица развлечений для всего мира. Хоккей там тоже должен был стать представлением. С шайбой в городе возились с 1993 года, когда была команда «Лас-Вегас Тандер». Потом на ее место встал «Лас-Вегас Рэнглерс», но в 2014 году все закончилось, а в НХЛ никто из них не выступал. Тогда же НХЛ объявила о скором расширении, и заявка Лас-Вегаса выиграла. С сезона-2017/18 «Вегас» приняли в НХЛ после вступительного взноса в 500 миллионов долларов. Шоу началось.

    «Вегас» удивлял уже на драфте расширения, когда набрал в команду 13 защитников. Среди них оказался Алексей Емелин, которого потом обменяли в «Нэшвилл». По правилам клуб мог выбрать по одному незащищенному игроку из каждой команды НХЛ. Защиту с этого сезона ужесточили, что принесло «Вегасу» пользу. Команды гарантированно оставляли у себя только семь нападающих, трех защитников и вратаря, либо восемь полевых и одного голкипера. Так в «Вегас» попал, например, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Марк-Андре Флери. Но остальные подписанные хоккеисты ничем особенным не блистали.

    От вратаря в такой команде зависит многое. И он не подводит.

    Русский след

    Если Емелина обменяли сразу, то другой русский в «Вегасе» немного задержался. Вадим Шипачев в 30 лет вдруг уехал в НХЛ в статусе российской звезды. Он подписался на 4,5 миллиона долларов в год по двухлетнему контракту, провел за команду три матча и даже забил один гол. Но «Вегасу» уровень игры Шипачева не понравился. Его отправили в фарм-клуб для набора формы и адаптации к местному хоккею, откуда обязательно вернули бы. Шипачев ждать не захотел. В день матча он самовольно уехал к семье и автоматически испортил себе карьеру.

    «Вегас» сначала дисквалифицировал игрока, а потом расторг контракт и отпустил его в СКА. Шипачев сыграл на победной домашней Олимпиаде, где почти все матчи смотрел со стороны. Вместе со СКА нападающий вылетел в финале Запада, а следующий сезон вообще начнет в московском «Динамо». Кажется, об НХЛ ему можно забыть навсегда. Парадоксально, но его уже бывший партнер по СКА Никита Гусев тоже может уехать в «Вегас», но теперь хорошенько подумает. Права на Гусева «Вегасу» подарила «Тампа», как компенсацию в придачу к защитнику Гаррисону на все том же драфте расширения. Когда-нибудь россияне там появятся.

    Истории преображения

    Говорят, «Вегас» планировал побороться за победу в Кубке Стэнли через шесть лет. Все планы поменяли и перевыполнили люди, которых никто не ценил. Даже главного тренера Жерара Галлана до «Вегаса» увольняли из «Флориды».

    Бывший игрок «Флориды» Джонатан Маршессо под его руководством уже стал рекордсменом НХЛ. В дебютном для команды плей-офф он побил рекорд Игоря Ларионова и Джуда Друэна. Они набирали по 18 очков, когда клубы впервые выступали в плей-офф. Маршессо дебютировал в НХЛ только в 23 года и хочет вдохновлять своим примером. «Здесь никогда не поздно дебютировать. Я не был лучшим в предыдущих командах, но просто пытался пользоваться возможностями», – говорит Маршессо. Теперь он – один из лидеров почти чемпионского «Вегаса. В регулярном сезоне 27-летний Джонатан набрал 75 очков за 77 игр и был нереально хорош.

    Форвард четвертого звена Томас Носек до «Вегаса» имел всего 12 игр в НХЛ за «Детройт». Три сезона подряд он болтался между фарм-клубом и основной командой. Хотя «Детройт» не защитил на драфте квалифицированного кипера Мразека, вместо него «Вегасу» понадобился именно Носек. Все удивлялись, а «Вегас» попал в точку. В первом матче финала Кубка Стэнли Носек забросил победную шайбу. «У него большие ноги и задница. А еще он очень тихий», – характеризует Носека вратарь Флери. ESPN составил рейтинг лучших игроков финала и поставил Носека на почетное 30-е место. Для него это уже признание.

    Самый необычный скачок выдал 25-летний швед Вильям Карлссон. В «Коламбусе» он был обычным форвардом вторых ролей, который играл по 13 минут за матч. В предыдущем сезоне у Карлссона было всего шесть голов и 25 очков. Сейчас он творит что-то странное: за 82 матча регулярки у шведа накопилось 78 очков. По показателю +/– Карлссон и Маршессо лидируют во всей лиге, а еще Вильям красиво забивает. Возможно, самый крутой игрок этого сезона совсем не Овечкин. Год назад никто не думал, что Карлссон может сотворить такое.

    Шоу

    Голливуд уже задумывается об экранизации успеха «Вегаса». Третье место на Западе и выход в финал Кубка Стэнли в дебютном сезоне не получалось выдать еще ни у одного клуба в истории. Пока в шутку игроки «Вегаса» даже выбрали, кто бы мог сыграть их в фильме. На роль Марка-Андре Флери прогнозируют Адама Сэндлера, Маршессо – Тома Круза, а Карлссона вообще могут отдать Крису Хемсворту. Но это все красивые теории, а на самом деле «Вегас» выдает картинку уже сейчас. Составы на первую игру финала Кубка Стэнли в Лас-Вегасе объявлял Майкл Баффер. Ох уж этот знаменитый голос!

    У самого «Вегаса» лучшая работа с болельщиками среди всех команд НХЛ. Социальные сети на уровне!

    Поддерживать «Вегас» или нет – дело десятое. Но его путь восхищает. В финальной серии после трех матчей впереди «Вашингтон», а чтобы остановить «Вегас» во втором матче вратарю «Вашингтона» Холтби пришлось сотворить спасение года.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3 Голосов: 22
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 3 июня 2018, 11:18

      +++++

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 3 июня 2018, 10:59

      я подозреваю что это один из самых крутых финалов!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 3 июня 2018, 10:08

      Третий матч Вашик-Вегас 3-1 !!! Ови и Кузя по одному голу плюс у Кузи одна. передача. Ведём в серии 2-1!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 1 июня 2018, 16:27

      Если Ови и К* не обыграют этот Вегас в финале, то он больше в финале Кубка Стэнли вряд ли сыграет. Вперёд, Вашик!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 1 июня 2018, 15:31

      За Ови.
      Вегас молодцы.
      Думаю с упрощением драфта - кол-во вот таких команд возрастет, что повысит и без того высокий шоу-эффект НХЛ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 1 июня 2018, 04:09

      Хз кому как,а мне понравилась статья. Я вот до неё так и не врубился откуда там взялся этот Лас-Вегас

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 31 мая 2018, 21:24

      люблю иногда посмотреть НХЛ,но вот во всех этих схемах откуда берутся клубы или как там на драфтах у них все устроено ничего не понимаю))

      6
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 31 мая 2018, 18:43

      мне про пианино расскажите как оно работает?

      5
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    • ...
      Рейтинг: +185

      Тибер 31 мая 2018, 18:38

      Я вас шокирую, но Росомаха и Терминатор и прочее давали мне эти... на ... *Шок*

      0
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      Рейтинг: +165

      ElninoO 31 мая 2018, 18:09

      Как Лестер прям..

      4
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