10 трансферных историй, которые задолбают нас этим летом

Звезды РФПЛ тут тоже есть.

Неймар в «Реал»?

Когда стало ясно, что Неймар с Унаи Эмери в «ПСЖ» не сработались, тут же возникли разговоры об уходе, причем обоих. С Эмери все ясно – вылет из Лиги чемпионов на первой же стадии плей-офф судьбу тренера фактически решил. С Неймаром сложнее – слишком много на него надежд возлагал босс клуба (сколько средств потратил – вообще отдельный разговор). Тем не менее, с каждым днем вероятность трансфера бразильской суперзвезды стала расти.

Примечательно, что кроме «Реала» в списках интересующихся практически никто больше не фигурирует. Слишком уж гигантская сумма, которую готов потратить только мадридский клуб. Сам Неймар заявлял о желании поработать с Гвардиолой, но у Пепа и так практически идеальная команда. «Люди несут всякую ерунду, не стоит на это отвечать», – возмутился игрок в ответ на слухи, но совсем не убедил. Конец слухам это заявление уж точно не положит. И мелькать в трансферных новостях его имя будет едва ли не чаще остальных.

Криштиану Роналду и Гарет Бэйл – из «Реала»?

По поводу валлийца было примерно ясно даже в середине сезона, когда стало очевидно, что у Зинедина Зидана Бэйл – не игрок старта. Для футболиста такого уровня сидеть в запасе хоть и «Реала» – сплошное мучение. Им давно интересуется «МЮ», появилось желание и у «Баварии», недавно в прессе обозначилось стремление к трансферу со стороны «Интера». «Мне нужно обсудить свое будущее с агентом», – заявил сам Бэйл после решающего матча ЛЧ с «Ливерпулем», в котором принес «Реалу» очередной трофей и забил самый безумный гол в истории финалов. Пока сложно себе представить, что валлиец останется в Мадриде.

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С Роналду сложнее. Слухи о недопонимании с Флорентино Пересом периодически появлялись по ходу сезона, но не были назойливыми. Все перевернулось после финала, когда Криштиану намекнул о возможном уходе, и это обсуждалось едва ли не чаще, чем сам матч и ошибки Кариуса. Возможно, португалец сделал намек специально для руководства. Возможно, какое-то интересное предложение он уже получил. Но уход из трижды лучшего клуба мира в какую-то другую европейскую команду кажется совершенно невероятным, а отъезд в Китай, когда Криш еще так хорош – довольно глупое решение, а Роналду в таких замечен не был за всю карьеру. В общем, португалец сам устроил этот пожар из слухов, и потушить его удастся еще не скоро.

Антуан Гризманн в «Барселону»?

Новости о согласовании контракта француза с каталонцами мелькали еще ранней весной. Если собрать их все, то ситуация примерно такая: зимой Гризманн сообщил Диего Симеоне о скором уходе, в марте «Барселона» приготовила деньги, в апреле руководство «Атлетико» планировало переговоры о новом контракте, в мае директор клуба раскритиковал поведение представителей «Барсы», Гризманн же тем временем отказал «МЮ», «Реалу» и «ПСЖ».

Дальше был дубль в ворота «Марселя» в финале Лиги Европы, слухи об окончательном согласовании контракта с «Барселоной» и свист фанатов во время последнего матча «Атлетико» в чемпионате. Чем это закончится – пока совершенно неясно. Наибольшая трудность в том, что, похоже «Атлетико» и «Барселона» просто не могут нормально договориться.

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Поль Погба в «Ювентус»?

Постоянные новости о возможном переходе из «Юве» в «МЮ» невероятно утомляли позапрошлым летом. Француз все-таки перешел, поставив рекорд по сумме трансфера, завоевал несколько трофеев с манкунианцами, забив победный гол в финале Лиги Европы, но теперь на грани ухода. Все это началось еще в начале года, когда игрок все чаще оказывался в запасе на матчах «МЮ». Погба и Жозе Моуринью дружно опровергали все слухи о конфликте, но верилось им слабо.

Хвала обоим, что выносить в прессу недопонимание они не стали. В мае Жозе и вовсе сказал, что Погба должен и дальше играть в «МЮ». Однако в итальянской прессе активно пишут, что француз вернется в «Ювентус», а его агент Мино Райола уже вовсю занимается будущим трансфером. В общем, позапрошлый год мы вспомним еще не раз.

Джанлуиджи Доннарумма из «Милана»?

Вокруг этого парня весь сезон происходит не пойми что. Год назад он продлил контракт с «Миланом», но в декабре поднялся шум – из-за слухов об уходе на голкипера с оскорблениями накинулись фанаты, весной опять появились новости о желании Доннаруммы покинуть клуб. Ему до сих пор свистят, «Милан» не исключает возможности продажи.

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«Милану», между тем, грозит наказание со стороны УЕФА (вплоть до исключения из еврокубков) из-за несоблюдения правил ФФП, но требуемые за игрока 70 миллионов евро никто платить не готов. Доннарумме хоть и всего 19 лет, но сумма за вратаря все равно кажется гигантской, да к тому же сезон он провел совсем неидеально. Но разговоры пока все равно не утихнут.

Альваро Мората из «Челси»?

Мората в этом сезоне часто был в центре внимания, только вряд ли он сам этому рад. Героем он был не матчей, а мемов. От игрока, купленного за 66 миллионов евро, ждали большего, чем 11 голов в АПЛ. А дождались в основном лишь только промахов из выгодных позиций. Все закончилось ужасно – «Челси» не попал в Лигу чемпионов, а Мората проехал мимо ЧМ-2018. Оба этих варианта было очень непросто представить себе еще год назад.

В числе желающих купить Морату – «Ювентус», «Милан», «Интер» и «Боруссия». Возможно, именно в этих чемпионатах испанцу будет гораздо лучше. Едва ли Мората останется в АПЛ, так что мы обречены читать новости о его возможном уходе.

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Леандро Паредес из «Зенита»?

Неудачи «Зенита» привели к разговорам о возможном уходе лучшего аргентинца клуба. Даже в провалившемся «Зените» Паредес в этом сезоне смотрелся хорошо, в Серии А о нем не забыли – отсюда и слухи о возвращении в этот чемпионат. «Интер», «Ювентус» и «Наполи» следят за ситуацией. Многое зависит и от назначения нового главного тренера в «Зенит». То, что он интересен в Европе – очевидно. Вопрос, готов ли Паредес поэкспериментировать второй сезон с российским чемпионатом.

Александр Головин из ЦСКА?

Разговорам о том, что молодой звезде армейцев пора перебираться в Европу, уже как минимум год. Игрок прогрессирует, он пошумел в еврокубках, и он интересен, по крайней мере, трем суперклубам – «Арсеналу», «Челси» и «Наполи». Новости о возможном трансфере россиянина перебили даже слухи о Смолове, который так и не уехал в Европу.

Послезавтра Головину исполняется 22 года. Естественно, практически все зависит от того, как он покажет себя на ЧМ-2018. Десять лет назад один крупный турнир уже помог нашим парням перейти в четыре приличных клуба АПЛ. Шанс у полузащитника ЦСКА очень неплохой.

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Александр Ташаев из «Динамо»?

Ташаева замучили вопросами о трансфере еще и на сборе национальной команды. Он здорово выделяется в «Динамо», ему летом исполнится 24, а главным претендентам на него – «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» – усиление на фланге атаки очень пригодится. Журналист Максим Алланазаров сообщил, что переход Ташаева в «Спартак» уже мог быть оформлен, но руководство «Динамо» просто так отпускать игрока не хочет, так что дело может дойти чуть ли не до судов. Очень востребован сейчас динамовец, так что о возможной смене клуба еще не раз услышим.