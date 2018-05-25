Паредес может перейти в «Наполи» за 35 миллионов 

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

Клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера. Аргентинский игрок может обойтись неаполитанцам в 30-35 миллионов евро. Однако «Наполи» еще не связывался с Паредесом и не обсуждал, насколько переезд в Италию интересен ему.

Игрок рассматривается в качестве замены хавбеку Жоржиньо, которые может перейти в «Манчестер Сити».

Паредес выступал в Серии А за «Рому», «Эмполи» и «Кьево».