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    Паредес может перейти в «Наполи» за 35 миллионов 

    По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» интересуется полузащитником «Зенита» Леандро Паредесом.

    Клубы уже контактировали по поводу возможного трансфера. Аргентинский игрок может обойтись неаполитанцам в 30-35 миллионов евро. Однако «Наполи» еще не связывался с Паредесом и не обсуждал, насколько переезд в Италию интересен ему.

    Игрок рассматривается в качестве замены хавбеку Жоржиньо, которые может перейти в «Манчестер Сити».

    Паредес выступал в Серии А за «Рому», «Эмполи» и «Кьево».

    Источник: Twitter

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    25.05.2018 21:08
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100729

      zigbert 27 мая 2018, 09:45

      Интересуются многими футболистами.Пока не начались переговоры - это всего лишь рассуждения.

      1
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 мая 2018, 18:22

      Он стоит 350 лямов.По выражению лица видно.

      0
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      Рейтинг: +834

      val-berezko 26 мая 2018, 12:02

      Надо срочно продавать. Он согласен,тем более в Наполи.Игра то всего лишь за Рому и ниже.Надо уговорить Наполи или кого угодно.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 26 мая 2018, 11:23

      С такими П Е Д А Р Е С А М И лучше вообще никому, в том числе итальянцам, не связываться. ))) По-моему, это даже фанам "Зенита" понятно. Теперь у клуба должна быть цель - немедленно этого П Е Д А Р Е С А в это ТО куда-нибудь сплавить, пока за него еще хоть какой-то идиот какие-то деньги предлагает. Если он еще в "Зените" ненадолго задержится, то за него вообще ничего получить не удастся.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 мая 2018, 11:20

      неравноценная замена для Наполи, да и глупо за Паредеса такую сумму вываливать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +6311

      порт 25 мая 2018, 23:23

      Наполи, пожалуйста купите у нас Паредаса.

      5
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      Рейтинг: +4025

      raritet 25 мая 2018, 23:08

      Паредес не хочет играть в России и потому продавать за любые деньги, не говоря уже о таких баснословных. Лично я никогда бы не дал и половины этой суммы за этого , если его можно так назвать , футболиста. И пинка не забудьте дать в путь , чтобы никогда не возвращался в мою любимую команду.

      2
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 > raritet 26 мая 2018, 11:07

      Судя по его игре я бы не и дал половину половины.

      0
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 25 мая 2018, 23:02

      Надо продавать ..больше никто не даст ..

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Путник 13 26 мая 2018, 00:04

      в принципе и эту сумму удвоили,но зачем чтобы потом Фурсенко говорил мол купили за 20 продали за 30

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 25 мая 2018, 22:50

      В принципе Питер не плохо может заработать.В добрый путь.Один фиг этот деятель не очень то и старался на благо команды.

      4
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 25 мая 2018, 22:13

      из иноземной гвардии большой в этом сезоне он был лучшим,по-моему

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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e > KPCCSPB 26 мая 2018, 00:17

      Да где уж....

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