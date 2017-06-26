«Зенит» заплатит 70 миллионов за игроков «Ромы». Месси рискует угодить в финансовый скандал. Дайджест событий дня

«Зенит» пополнится двумя футболистами «Ромы»

Новичками «Зенита» станут защитник «Ромы» Константинос Манолас и его одноклубник Леандро Паредес. Оба футболиста обойдутся питерскому клубу в 65-70 миллионов евро. На данный момент стороны улаживают последние детали контрактов. Напомним, в минувшем сезоне Манолас провел за «Рому» в Серии А 33 матча, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. В активе Паредеса – 27 игр и три забитых мяча.

В сети засветили новую форму «Спартака»

И она отличается от прошлогодней. На форме «Спартака» для сезона-2017/18 по центру не появится полоса с логотипом клуба. Домашняя форма будет красной, выездная – белой. Оценить новую экипировку «Спартака» можно тут.

Слуцкому в «Халле» нужны четыре футболиста ЦСКА

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий нуждается в усилении своими бывшими подопечными по ЦСКА. Согласно английской прессе, речь идет о защитниках Георгии Щенникове и Кирилле Набабкине, полузащитниках Георгии Миланове и Александре Головине, а также форварде Ахмеде Мусе, который сейчас выступает за «Лестер». На данный момент не сообщается, будут ли игроки арендованы или выкуплены новым клубом Слуцкого.

Азмун переходит в «Рубин»

Пока это неофициально, но все идет именно к такому трансферу. Форвард «Ростова» Сердар Азмун сегодня прошел в «Рубине» медобследование. Ранее казанский клуб владел правами на иранца с 2012 по 2016 год. Пока еще в числе потенциальных покупателей Азмуна числятся «Зенит», «Селтик», «Лацио», «Эвертон» и «Байер».

Халк повторил знаменитый жест Кокорина и Дзюбы

Нападающий «Шанхай СИПГ» Халк в матче чемпионата Китая отметил забитый гол, приложив ладонь ко рту. Вчера видео с таким же жестом появилось в интернете из инстаграма форварда «Зенита» Александра Кокорина, который проделал его вместе с Артемом Дзюбой. При этом российские СМИ предположили, что этот жест был адресован главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову.

Как Кокорин злил аудиторию. Сегодня новая история

Лев назвал хорошими девять игроков в сборной России

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев похвалил несколько игроков команды России, но пофамильно их не перечислил. «Я вижу девять хороших игроков. Фамилии не буду называть. Голкипер – хотя он и допускал ошибки, конечно – он очень хорошо играет, на очень высоком уровне. Я его давно уважаю. Я, конечно, не знаю их достаточно хорошо. Но это молодая команда, она очень талантливая», – отметил Лев.

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Санчеса поменяют на Агуэро?

Лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити» могут совершить громкий обмен нападающими, и тогда форвард лондонского клуба Алексис Санчес отправится в Манчестер, а Серхио Агуэро проследует по обратному маршруту. При этом «Арсенал» не будет чинить препятствий уходу чилийца. Что касается Агуэро, то ранее он заявлял, что не покинет «Манчестер Сити» во время летнего трансферного окна.

Фонд Месси скрыл доходы на крупную сумму

Главные футболисты планеты продолжают попадать в финансовые скандалы. На этот раз туда рискует угодить нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Сообщается, что организованный им в 2007 году благотворительный фонд помощи детям скрыл доходы в размере 10 миллионов евро за последние восемь лет. По слухам, организация была использована для сокрытия прибыли от спонсорских контрактов.