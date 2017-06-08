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    Саудовская Аравия проигнорировала минуту молчания по жертвам теракта в Лондоне. Почему?


    3
    Голосов: 10
    08.06.2017 23:05
    Отборочный матч к чемпионату мира-2018 омрачился неприятным инцидентом. Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв лондонского теракта. «Бомбардир» рассказывает об этой неприятной истории.

    Сборные Австралии и Саудовской Аравии вышли на поле перед поединком отборочного турнира к чемпионату мира-2018. Диктор объявил минуту молчания. Австралийцы выстроились в центре поля, но их соперники расставились по указанию тренера. Футболисты ходили по газону, разминались и всячески игнорировали происходящее на стадионе. Подобным образом вела себя и скамейка запасных. Когда минута молчания закончилась, аравийцев освистала вся арена.

    В Саудовской Аравии ответили на критику очень просто. Такая традиция чтить память погибших не соответствует культуре этой страны. Команда заранее уведомила федерацию о своем решении. Австралийцам же аравийцы высказали, что те обычно не устраивают минуту молчания по жертвам теракта в их стране.

    Для Австралии скрасил инцидент результат матча. Команда победила со счетом 3:2, сравнявшись с оппонентами по набранным очкам в отборочной группе.

    В лондонском теракте погибли два гражданина Австралии. Микроавтобус въехал в толпу людей, а затем три террориста нападали на всех, кого встречали на пути. Всего такая встреча в Лондоне унесла жизни восьми человек. Еще 50 получили травмы.

    С футболом эта трагедия связана еще по одной причине, но уже более приятной. В Лондоне геройствовал болельщик «Миллуола» Рой Лернер. Когда террористы вошли в ресторан, Лернер в одиночку вышел против них. Мужчина получил множественные ножевые раны и попал в больницу, но все равно гордится собой. «Рад, что спас других людей. Хорошо, что террористов застрелили», – рассказывает Лернер. Его за проявленную отвагу все хвалят, в отличие от игроков из Саудовской Аравии.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3 Голосов: 10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +31

      Макс Хабаровск 9 июня 2017, 12:03

      При чем тут традиции страны? Постойте минуту молча, о чем вы будете в этот момент думать, ваше дело. Ни один закон страны или религии при этом нарушен не будет. Левая отмазка людей, которые в душе рады этим терактам. Хотя, возможно, футболисты выполняли директиву сверху.

      2
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      Рейтинг: +1902

      lek! 9 июня 2017, 09:59

      В России было много терактов , что то ФИФА не объявляла об минуте молчании. Русские уважайте в первую очередь себя , потом англичан .. Сирия , Палестина сотнями люди умирают но ни разу не было минуты молчания ... Вы наверно забыли как Англичане хотят забрать право ЧМ 2018 и что они все время себя подло ведут , а тут пол России из за этого пред ними нагнулось ....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 9 июня 2017, 09:19

      про питер европейцы тоже пропустили

      1
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      Рейтинг: +98

      Sosisochkin 9 июня 2017, 09:18

      Это не серьезно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 9 июня 2017, 08:24

      Про Волгоградские теракты фифа тоже не вспоминала, почему-то...

      3
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      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 9 июня 2017, 08:10

      почитал тут коменты и удивлен... на разных сайтах разные люди что ли сидят...
      копировал комент 1 человека.. и с ним согласен полностью.. и не только я , но и многие другие...

      и правильно сделали аравийцы, почему то когда в Донецке взрывы всякие и гибнут люди ФИФА наплювать, самолет в Египте наш взорвали тоже наплевать, в СИрии и Ираке теракты наплевать, в Иране недавно теракт был еще более позднее чем в Лондоне Фифе наплевать, зато как в Лондоне или Париже Фифа сразу на колени перед этими странами падает и минуты молчания проводит

      6
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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 > Кинстифа 9 июня 2017, 09:19

      да имменно так и есть

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2017, 08:02

      Смотрел я этот матч. Что-то свиста не услышал. Только вчера в наших СМИ услышал про свист. Не самый лучший источник для новостей...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 9 июня 2017, 04:31

      пи**ры

      0
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 9 июня 2017, 02:43

      Достали эти мусульманские понты, все обязаны уважать их законы, а они другие законы уважать не обязаны....

      3
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 8 июня 2017, 23:38

      Австралийцам же аравийцы высказали, что те обычно не устраивают минуту молчания по жертвам теракта в их стране.

      В этом они правы , но можно было и не показывать свой гонор а почтить мертвых

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian > вместе с ЦСКА 9 июня 2017, 06:00

      это все равно, что позвать чурку-муслима на шашлы, закупить 5кг свинины и сказать "Не показывай гонор, похавай свинины, я знаю, что это противоречит твоей культуре. но не пропадать добру же"

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